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Делегация Конгресса США отправится в Великобританию, Норвегию, Польшу и Эстонию

Международная панорама
12 апреля, 23:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Члены делегации обсудят с партнерами вопросы экономики и безопасности
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ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Группа членов Палаты представителей Конгресса США во главе с ее спикером республиканцем Полом Райаном на предстоящей неделе посетит Европу, чтобы обсудить с партнерами вопросы экономики и безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте самого спикера нижней палаты.

"На следующей неделе спикер Палаты представителей Пол Райан возглавит двухпартийную делегацию, которая отправится в Европу с целью посещения стран-союзников и укрепления связей в сферах экономики и безопасности с нашими партнерами по НАТО. В Великобритании, Норвегии, Польше и Эстонии делегация встретится с представителями властей и военачальниками, чтобы рассмотреть и обсудить текущие угрозы безопасности, с которыми сталкивается Европа, а также возможности по улучшению экономического сотрудничества", - говорится в тексте.

В состав делегации войдут республиканцы - председатель комитета палаты по делам вооруженных сил Мэк Торнберри, глава комитета по финансовым услугам Джеб Хенсарлинг, конгрессмены Марта Роби, Дон Бэкон, Брайан Маст, а также демократы Рон Кайнд и Грегори Микс.

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