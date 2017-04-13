Десятая акция протеста в Белграде прошла под лай и свист

БЕЛГРАД, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Акция протеста недовольных результатами президентских выборов в Сербии 2 апреля прошла в столице страны в 10-й раз. Как констатирует корреспондент ТАСС, основной массой протестующих по-прежнему остается молодежь. Главными способами выражения недовольства людей стали свист и имитация собачьего лая, а из-за протестных шествий по центру Белграда весь город встал в многочасовых пробках.

Атака на СМИ

Из-за отсутствия доступа к телеаудитории протестующие пытаются организовать агитационные кампании на малоизвестных порталах и в соцсетях. Острая нехватка информационной поддержки заставляет демонстрантов провоцировать конфликт с крупнейшими медиаструктурами страны.

В среду толпа протестующих остановилась у здания национальной телерадиокомпании Сербии РТС и начала требовать эфира, скандируя "Хотим вживую!" Как поясняют участники акции, они недовольны "цензурой на РТС", по их мнению, главный канал страны должен максимально работать в прямом эфире.

Кроме РТС постоянным нападкам протестующих подвергается старейшее в стране и самое авторитетное печатное издание "Политика". Если ранее толпа требовала у здания газеты, чтобы журналисты "вышли поговорить", то сейчас манифестанты учли упреки в давлении на свободу слова и просто скандируют лозунг: "Вучич - вор, украл выборы".

Свист и лай

Первые несколько дней акции проходили вообще без серьезных требований, ограничиваясь оскорблениями в адрес премьера Вучича, пронзительным свистом сотен свистков и подражанием собачьему лаю (таким образом обыгрываются инициалы премьера АВ - Александар Вучич).

Главный лозунг "Долой диктатуру" появился на третий день протеста вместе с требованиями провести справедливые выборы, сменить членов Республиканской избирательной комиссии, сменить членов Регулирующего органа электронных средств массовой информации, отправить в отставку председателя Скупщины (парламента) Сербии Маю Гойкович и сменить руководство национальной телерадиокомпании Сербии РТС.

Однако конструктивные предложения не пользуются большой популярностью у толпы. Обычно лозунги выкрикивают в мегафоны несколько заводил, а толпа подхватывает лишь "Ав, ав, ав, ав!" Также набирают популярность украинские заимствования, например, "Кто не скачет, тот Вучич!"

В последние дни во главе колонны несут транспарант "Свободные выборы, свободные СМИ, департизация, защита и расширение прав трудящихся", также видны вчерашние и позавчерашние лозунги "Народ голодает, а элита довольна", "Никто не должен быть голодным и без дома". Следует отметить, что никто из протестующей молодежи голодным не выглядит, напротив, это вполне упитанные люди в недешевой одежде.

Проблемы в соцсетях

Изначально протестующие заявляли, что акции организуются через социальные сети. С аналогичными заявлениями выступали и представители правоохранительных органов Сербии. Однако данная точка зрения вызывает серьезные сомнения.

Группы "Протест против диктатуры", "Против диктатуры" и им подобные в социальной сети Facebook отличаются низкой посещаемостью. Так, видео протеста за предыдущий день набирает по 200-400 просмотров, а публикации сообщества имеют не более 30-40 "лайков".

Вероятно, организация протестных акций все же имеет другую структуру. Наличие в толпе "десятников" и "сотников", которые координируют движение толпы, фото- и видеосъемку, кричат в мегафоны нужные лозунги, указывает на то, что "Протест против диктатуры" организован на личных контактах по принципу сетевого маркетинга.

Перерыв на праздники

Число участников акций постепенно снижается. Любое изменение погоды, например, похолодание и дождь, уменьшает число протестующих в 2-3 раза. Понятно, что с приближением пасхальных праздников протест в православной стране, какой является Сербия, обречен на провал. В связи с этим на странице "Против диктатуры" в Facebook запустили предложение в форме опроса прекратить акции протеста на время праздников.

Не приходится сомневаться, что предложение о перерыве будет единогласно принято. Вопрос лишь в том, как долго продлится протестная пауза и закончится ли она вообще.

Показатель демократичности

Вопрос о массовых протестах в Сербии был задан в среду премьер-министру Александару Вучичу на пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем, прибывшим в Сербию с визитом. Вучич ответил, что, по его мнению, протесты - показатель демократичности общества.

"Протесты - выражение демократической силы Сербии, потому что каждый имеет право протестовать в нашей стране. На улицах нет ни одного полицейского, демонстрантам полностью разрешено делать то, что они хотят. Мы должны побеспокоиться об этих людях, понять источник их неудовлетворенности, чтобы в будущем улучшить экономику, позаботиться об их потребностях и обо всех важных вопросах. Мы полностью открыты для этого", - заявил глава сербского кабмина.

По словам премьера, власть ни разу не отреагировала ни на одно оскорбление (фотографии с Гитлером, оскорбительные выкрики). "Граждане могут протестовать и 10 дней, и год", - заявил Вучич, добавив, что он будет отвечать на это работой и достижением новых результатов.

Итоги выборов

По последним данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки 96,6% бюллетеней премьер-министр Сербии Александар Вучич победил на президентских выборах в первом туре с результатом 55,02%. Бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,36%. На третьем месте находится политик Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Вук Еремич (5,65%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,51%).

Президент Сербии избирается на пятилетний срок, этот пост можно занимать не более двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции. Он также предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать законы и накладывать на них вето, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает госнаграды, является верховным главнокомандующим.