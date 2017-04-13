Генсек: НАТО надо наращивать силы на востоке, но нельзя допустить новой холодной войны

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. НАТО следует наращивать силы на восточном фланге, но нельзя допустить новой холодной войны и гонки вооружений. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Я твердо убежден, что единственный способ сдержать Россию - это быть сильными. Но единственный способ избежать новой холодной войны, избежать гонки вооружений и избежать усиления напряженности - это продолжать привлекать Россию к политическому диалогу", - отметил он.

"Мы размещаем больше войск на восточном фланге альянса, повышаем боеготовность наших сил и увеличиваем расходы на оборону, - сказал Столтенберг. - Мы осуществляем самое масштабное усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны".

"Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы твердо убеждены, что не существует противоречий между сильным альянсом, надежным сдерживанием оборонительного характера и политическим диалогом с Россией", - вновь повторил генсек альянса. Он несколько раз подчеркнул, что действия НАТО носят "оборонительный характер".

Двойной подход

В интервью журналистам телеканала CNN Столтенберг также сказал, что НАТО следует поддерживать политический диалог с Москвой и избегать действий, которые бы могли привести к началу новой гонки вооружений. На вопрос о том, началась ли, по его мнению, новая холодная война между США и Россией, Столтенберг отметил, что "это не новая холодная война". "Но мы видели, что имел место рост напряженности, и отношения между Россией и НАТО были наихудшими за многие годы", - добавил он.

"С моей точки зрения, это подчеркивает необходимость придерживаться такого подхода со стороны НАТО, который мы называем двойным, - добавил генсек. - Это означает, что наша оборона должна быть прочной, способной сдерживать, и это нужно сочетать с поддержанием политического диалога с Россией".

"Дело в том, что Россия - наш крупнейший сосед, и это не изменится, - пояснил Столтенберг . - Нам следует поддерживать отношения с ней и избегать начала новой холодной войны или гонки вооружений, потому НАТО предпринимает меры, которые являются соразмерными и носят оборонный характер, но мы также действуем, когда видим, что Россия стала более решительной".

Угрозы атаки нет

Также генсек альянса заявил CNN, что в НАТО не усматривают угрозы немедленного военного нападения на какого-либо члена альянса. "Важно со всей возможной ответственностью реагировать на всплески напряженности. Мы видим, что такие всплески напряженности происходят, но мы не видим никакой угрозы немедленного военного нападения на какого-либо члена НАТО или ее союзника", - признал Столтенберг.

Он объясняет данное обстоятельство "силой НАТО". "Мы наращиваем свое военное присутствие на восточном фланге альянса за счет военнослужащих Германии, Канады и Великобритании. Это делается с тем, чтобы направить сигнал, призванный продемонстрировать уверенность и авторитет", - пояснил Столтенберг.

Он не стал отвечать на вопрос, считает ли он нужным вступление Украины в Североатлантический альянс. "Этот вопрос надо решать Украине самой. Если она подаст заявку на вступление, то страны - участницы альянса ее рассмотрят и примут решение, отвечает ли Украина соответствующим критериям. Они сейчас сосредоточены на реформе своей военной сферы с тем, чтобы соответствовать стандартам НАТО", - пояснил Столтенберг, добавив, что двери НАТО открыты, но претенденту следует выполнить требования, чтобы отвечать критериям организации.

Россия исходит из того, что расширение НАТО привело к росту напряженности в Европе. На этот факт обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, расширение НАТО "привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе" и, "если судить по некоторым выступлениям на Мюнхенской конференции, холодная война так и не окончилась".

На пресс-конференции в Гамбурге 9 декабря 2016 года он сообщил, что передал членам НАТО документы, касающиеся состоявшихся в свое время бесед Михаила Горбачева с Гельмутом Колем, Гансом-Дитрихом Геншером, а также Эдуарда Шеварднадзе с Джеймсом Бейкером. Все они "четко говорили, что никакого продвижения НАТО на Восток не будет", подчеркнул Лавров. По его словам, "это все забыто", вблизи границ РФ "развертываются новые подразделения и тяжелые вооружения", а США "впервые разворачивают свою тяжелую технику в Прибалтике, чего никогда не было".