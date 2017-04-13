МИД Армении: экономические связи помогут региональной стабильности и развитию

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ВАРШАВА, 13 апреля. /ТАСС/. Экономическое сотрудничество может способствовать упрочению региональной стабильности и развитию. Об этом заявил глава МИД республики Эдвард Налбандян, выступая на встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" ЕС.
"Благодаря инфраструктурному взаимодействию и экономическому сотрудничеству, мы можем эффективно содействовать региональной стабильности и развитию", - отметил министр. По его мнению, "важно, чтобы к идее взаимосвязи обращались не только в формате ЕС и стран "Восточного партнерства", но и в более широком контексте между различными интеграционными форматами".
21 февраля Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, напомнил министр. По его ожиданиям, документ "отобразит глубину и суть наших отношений и определит новые ориентиры расширенного партнерства". "Инфраструктурная взаимосвязь занимает должное место как в рамочном соглашении, так и в приоритетах партнерства Армении и ЕС на 2017-20 годы, - напомнил глава МИД. - Это важно не только для двусторонних отношений, но и в контексте регионального сотрудничества".
"Вместе с ЕС и другими партнерами, мы вовлечены в различные проекты по инфраструктурной взаимосвязи", - констатировал Налбандян. Он приветствовал расширение Трансевропейской транспортной сети в сторону "Восточного партнерства". "В прошлом году важнейшие автомагистрали Армении и Грузии были включены в карту этой всеохватывающей сети в качестве ключевых коммуникаций", - напомнил министр. По мнению главы МИД, "другим хорошим примером" являются начавшиеся месяц назад переговоры Армении и ЕС вокруг соглашения об общем авиационном пространстве.
Через Европейский инвестиционный банк ЕС содействует реализации одной из стратегических программ Армении - строительству транспортного коридора "Север-Юг", который 550-километровой трассой пройдет через всю территорию республики, сообщил глава МИД. По его словам, недавняя модернизация пунктов пропуска на границе между Арменией и Грузией, проведенная при содействии ЕС, стала практическим шагом в реализации инициативы по управлению пограничным комплексом "Восточного партнерства". Он предоставит дополнительные возможности для транзита и роста объемов торговли, рассчитывает министр.
Через программу инвестиций "Восточного партнерства" ЕС помог в строительстве высоковольтной линии электропередач между Арменией и Грузией, отметил министр.
Мобильность и человеческие контакты - один из ключевых принципов, заложенных в основу "Восточного партнерства", продолжал Налбандян. По его словам, "одним из путей реализации этой инициативы и еще большего сближения наших обществ является либерализация визового режима".
"Армения и ЕС в течение трех последних лет успешно достигли соглашения об упрощении виз и реадмиссии", - указал Налбандян. По его убеждению, "следующим шагом является диалог вокруг либерализации визового режима, предусмотренный в декларации рижского саммита "Восточного партнерства".