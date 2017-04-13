Сирия готова допустить следователей ОЗХО на авиабазу Шайрат

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ООН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сирия готова предоставить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к авиабазе Шайрат, чтобы проверить, хранился ли на ней зарин, который, как утверждают западные страны, был применен в ходе нападения в городе Хан-Шейхун. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Он сообщил, что Дамаск направил письмо генеральному директору ОЗХО Ахмету Узюмджю, попросив его "направить беспристрастную и профессиональную миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, чтобы установить, что именно произошло". "Сирия подчеркивает свою готовность обеспечить доступ миссии на авиабазу Шайрат, чтобы установить, хранился ли там зарин", - сказал дипломат. По его словам, для доступа на место происшествия в Хан-Шейхуне экспертам ОЗХО понадобятся гарантии безопасности от "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и других террористических группировок, которые действуют в этом районе, а также "стран, которые оказывают им поддержку".
В среду Россия заблокировала принятие в Совете Безопасности проекта резолюции, который обязывал Дамаск передать ОЗХО всю информацию о полетах авиации 4 апреля, а также предоставить доступ на авиабазы, которые могли использоваться для нанесения удара по Хан-Шейхуну.
Как заявил Джаафари, правительство Сирии "как никто другой" заинтересовано в том, чтобы пролить свет на то, что произошло в этом городе. В то же время он выступил против принятия "проектов резолюций с очень коварными формулировками, которые предвосхищают результаты любых расследований" и нацелены на то, чтобы "заранее обвинить сирийское правительство" в противоправных действиях. Дипломат поблагодарил Россию за то, что она наложила вето на документ.
В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.