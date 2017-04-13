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Дания не исключает введения контроля на границе со Швецией

Международная панорама
13 апреля, 2:15 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 13, апреля. /ТАСС
Датский министр отметила, что правительство следит за событиями в Швеции в свете теракта в Стокгольме и большого числа мигрантов в этой стране, которые могут нелегально поехать в Данию
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ОСЛО, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Дании могут ввести пограничный контроль на датско-шведской границе в случае неблагоприятной ситуации с безопасностью в Швеции. Об этом сообщила в среду вечером датский министр по вопросам интеграции и иммиграции Ингер Стёйберг.

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"Очевидно, что если ситуация в Швеции будет ухудшаться, правительство не будет колебаться с введением погранконтроля со Швецией", - сказала она газете Jyllands-Posten.

"В свете теракта в Стокгольме и большого числа мигрантов в этой стране, которые могут нелегально поехать в Данию, правительство внимательно следит за тем, что происходит в Швеции", - добавила она.

7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании Spendrups, совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, ранены 15 человек, четверо погибли. По делу о теракте прокуратура задержала двух человек, в том числе предполагаемого водителя.

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