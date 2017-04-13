СМИ: сирийские войска вернули под контроль участок шоссе Пальмира - Дамаск

БЕЙРУТ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия при поддержке ополченцев вернула в среду под контроль 20-километровый участок шоссе Пальмира - Дамаск. Как сообщила телестанция Al Manar, правительственные силы очистили от банд террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) эту стратегическую автотрассу вплоть до населенного пункта Эс-Савван и приблизились к нефтяному месторождению Арак.

"Войска преследуют сейчас противника в районе Хнейфис, где находятся фосфоритные шахты, и наносят ему потери", - сообщил сирийский офицер, принимающий участие в операции.

В начале недели сирийские военнослужащие освободили от банд ИГ гористую местность Эль-Абтар к юго-западу от Пальмиры, заняв выгодные позиции на высотах. Это позволяет им теперь держать под огнем перемещения террористов между Сирийской пустыней и регионом Восточный Калямун (провинция Хомс).

В среду войска уничтожили одну из банд ИГ, действующую в районе Думейр к северо-востоку от Дамаска. Были ликвидированы восемь боевиков и их военно-транспортные средства. Подверглись ударам также две базы ИГ в Мшейрфе и Эль-Бариде к востоку от оазиса Эль-Карьятейн на полпути между Дамаском и Пальмирой.

Сирийская армия возобновила операции к северу от Алеппо (360 км от Дамаска) и выбила бандформирования из района Хирбет-Анадан. На этом участке фронта войскам противостоят боевики из экстремистской коалиции "Тахрир аш-Шам", которую возглавляет "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Они удерживают в своих руках населенных пункты Харейтан, Баянун и Кфар-Хамра, расположенные на шоссе Алеппо-Аазаз к турецкой границе.