Глава Береговой охраны США хочет обеспечить ее постоянное присутствие у берегов КНР

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт предлагает обеспечить ее постоянное присутствие в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Он подтвердил это в среду в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС. При этом Зукунфт заявил, что у него "хорошие рабочие отношения с китайским коллегой".

С точки зрения американского военачальника, его инициатива "может иметь большой смысл", поскольку в означенном регионе "на переднем крае находятся Береговые охраны США и Китая". "Это... требует стабильного устойчивого присутствия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. В этом заключается предложение, и оно все еще открыто для умозаключений", - заявил командующий американской Береговой охраной. Последняя является одним из пяти видов Вооруженных сил США - наряду с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты.

Как признал Зукунфт, новая администрация США пока не давала добро на реализацию его идеи. "Мы еще не видим, чтобы ее приняли. Но, если мы будем этим заниматься, то, разумеется, мне придется перебрасывать (ресурсы) из какого- то другого региона. Я должен буду вытягивать (силы и средства) из восточной части Тихого океана", - отметил адмирал.

Он имел в виду ту часть Тихого океана, которая омывает Центральную и часть Южной Америки. Между тем именно там, по свидетельству Зукунфта, Береговая охрана действует едва ли не активнее всего, главным образом противодействуя незаконной торговле наркотиками. В связи с этим адмирал сообщил, что в прошлом году был зафиксирован "рекордный поток кокаина" из Колумбии в США, транспортировавшийся "крупными партиями" через страны Центральной Америки. Причем США владеют информацией о примерно 80% этого объема наркотиков, перебрасываемого морем, уточнил Зукунфт.

В соответствии с изложенной им информацией, американская Береговая охрана перехватила в 2016 году более 200 тонн кокаина, а также задержала и предала суду в США 585 "контрабандистов - членов транснациональных преступных организаций". Вместе с тем Береговая охрана считает, что ей не удалось предпринять аналогичные действия из-за нехватки кораблей или самолетов еще примерно в 580 такого рода случаях в минувшем году, подчеркнул командующий.

Кроме того, он рассказал, что отмена Вашингтоном в середине января политики "сухих и мокрых ног" привела к фактически полному прекращению потока нелегальных иммигрантов с Кубы в США. Раньше Береговая охрана останавливала в среднем больше 100 таких лиц в сутки, "больше 10 тыс. человек в 2016 году", пояснил Зукунфт. Теперь же, по его свидетельству, "поток остановился". Одновременно Зукунфт допустил, что строительство американцами стены на границе с Мексикой приведет к увеличению числа нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть в США морем.

Тяжелый ледокол

Также Пол Зукунфт сказал, что единственный имеющийся у Соединенных Штатов тяжелый ледокол к настоящему времени находится фактически на "искусственном жизнеобеспечении". Так Зукунфт образно охарактеризовал состояние ледокола Polar Star, спущенного на воду еще в 1976 году, командующий Береговой охраной США адмирал.

"Мы держим свой единственный тяжелый ледокол на искусственном жизнеобеспечении", заявил по этому поводу американский военачальник. При этом Зукунфт сообщил, что члены экипажа ледокола Polar Star проведут в текущем году вне дома больше 300 дней. На Polar Star, который входит в состав флота Береговой охраны, установлены дизель- электрические и газотурбинные двигатели. Береговая охрана является одним из пяти видов Вооруженных сил США - наряду с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты.

Адмирал подчеркнул, что Соединенным Штатам следует обзавестись новым тяжелым ледоколом к 2023 году. "У Соединенных Штатов (на данном этапе) отсутствует потенциал спасения самих себя (в Арктике), что вызывает у меня огромную обеспокоенность", - отметил Зукунфт. По его словам, США хотят "построить флот, состоящий из трех тяжелых ледоколов и трех ледоколов среднего класса".

У России 40 ледоколов, планируется построить еще 11. Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. Весь ледокольный флот США на данный момент состоит всего из двух полностью функционирующих кораблей.