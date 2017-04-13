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Иностранные журналисты в КНДР получили указание готовиться к важному мероприятию

Международная панорама
13 апреля, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
О каком именно мероприятии идет речь и о месте его проведения пока не известно
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Иностранные журналисты, пребывающие на территории КНДР, получили указание подготовиться к "большому и важному мероприятию". Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Какое именно мероприятие запланировано в стране, как и место его проведения, неизвестно. Отмечается, что 15 апреля КНДР отпразднует 105-летие со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

Как сообщает Reuters, в прошлом журналисты уже получали подобные распоряжения. В 2016 году, к примеру, оно предшествовало проведению концерта, в преддверии которого представителям СМИ проходили многочасовую проверку.

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