Иностранные журналисты в КНДР получили указание готовиться к важному мероприятию

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Иностранные журналисты, пребывающие на территории КНДР, получили указание подготовиться к "большому и важному мероприятию". Об этом в среду сообщило агентство Reuters.
Какое именно мероприятие запланировано в стране, как и место его проведения, неизвестно. Отмечается, что 15 апреля КНДР отпразднует 105-летие со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
Как сообщает Reuters, в прошлом журналисты уже получали подобные распоряжения. В 2016 году, к примеру, оно предшествовало проведению концерта, в преддверии которого представителям СМИ проходили многочасовую проверку.