Генсек НАТО напомнил CNN о сроке увеличения военных бюджетов стран альянса

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли обязательство не только об увеличении своих военных бюджетов до 2% ВВП, но и определили конкретный срок - к 2024 году. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг был вынужден напомнить в прямом эфире ведущему телекомпании CNN Вольфу Блитцеру.

Ведущий, задавая вопросы Столтенбергу, настойчиво интересовался, когда же все 28 стран - участниц НАТО доведут свои военные расходы до требуемого показателя.

"На саммите в Уэльсе было решено перестать сокращать военные бюджеты и постепенно довести их до 2% ВВП в течение десяти лет. Я ожидаю, что все члены НАТО добьются прогресса", - ответил генсек альянса, тактично не обратив внимание на несколько бесцельный вопрос Блитцера. Тот, видно, не расслышав всю фразу собеседника, снова поинтересовался, когда же это произойдет. "Через 10 лет", - снова разъяснил Столтенберг.

Он также выразил надежду, что скоро число стран - членов НАТО, расходующих на оборону более установленного предела, увеличится "с пяти до шести". Генсек также назвал важным фактом то, что участники альянса перестали сокращать военные расходы.

В настоящий момент расходы на оборону США значительно превышают суммарные расходы всех остальных 27 государств альянса. Ранее Столтенберг сообщил, что в 2016 году европейские страны альянса увеличили свои военные расходы на 3,8%, или $10 млрд. По словам генсека, пять из 28 стран НАТО достигли необходимого уровня, две страны Балтии - Латвия и Литва - двигаются к этому результату, за ними идет Румыния. По данным МВФ, только четыре страны НАТО - США, Великобритания, Греция и Эстония - в 2016 году расходовали на оборону более 2% от своего ВВП.

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко подчеркивает, что НАТО обладает преимуществом перед Россией по всем основным системам вооружений. "Про военный бюджет я и говорить не буду: на сегодняшний день он составляет половину от общемирового. Сумма бюджетов европейских государств НАТО и Канады составляет $250 млрд, а если довести (военные) расходы до 2% ВВП (как того требует НАТО), только увеличение за счет европейских стран составит порядка $100 млрд - это фактически два военных бюджета РФ, и из этих средств не менее 20% должно пойти на закупку вооружений", - указывает он.