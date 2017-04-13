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Kyodo: Трамп пообещал, что США посоветуются с Японией, прежде чем наносить удар по КНДР

Международная панорама
13 апреля, 3:17 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Сообщается, что глава Белого дома выразил понимание по поводу рисков, с которыми столкнется Япония в случае применения военной силы против КНДР
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ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон проконсультируется с Токио, прежде чем предпринимать какие-либо действия в отношении КНДР, в том числе военного характера. Как сообщило Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, речь об этом зашла во время недавнего телефонного разговора между лидерами двух государств.

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По его данным, глава Белого дома выразил понимание по поводу рисков, с которыми столкнется Япония в случае применения военной силы против КНДР. В Токио опасаются, что страна может стать объектом для ответного удара Пхеньяна при таком развитии событий. Во время разговора Трамп также добивался от Абэ понимания относительно изменения курса США в отношении КНДР от "стратегического терпения", которого придерживался его предшественник Барак Обама, к принципу "мир благодаря силе".

Кроме того, по данным источников, американский президент сообщил японскому премьеру, что Вашингтон подготовил новый пакет санкций в отношении работающих с КНДР китайских компаний, которые могут быть введены, если Пекин не будет сотрудничать в попытках сворачивания ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Отдельные ограничительные меры экономического характера могут быть применены и к самой КНДР.

Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты в отношении КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группа во главе с авианосцем Carl Vinson. Однако, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, это решение не было обусловлено конкретными причинами. По данным агентства Ренхап, группа прибудет к месту назначения 15 апреля.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ракетные пуски продолжились и в этом году, после очередного такого испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Япония
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