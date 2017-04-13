Kyodo: Трамп пообещал, что США посоветуются с Японией, прежде чем наносить удар по КНДР

ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон проконсультируется с Токио, прежде чем предпринимать какие-либо действия в отношении КНДР, в том числе военного характера. Как сообщило Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, речь об этом зашла во время недавнего телефонного разговора между лидерами двух государств.

По его данным, глава Белого дома выразил понимание по поводу рисков, с которыми столкнется Япония в случае применения военной силы против КНДР. В Токио опасаются, что страна может стать объектом для ответного удара Пхеньяна при таком развитии событий. Во время разговора Трамп также добивался от Абэ понимания относительно изменения курса США в отношении КНДР от "стратегического терпения", которого придерживался его предшественник Барак Обама, к принципу "мир благодаря силе".

Кроме того, по данным источников, американский президент сообщил японскому премьеру, что Вашингтон подготовил новый пакет санкций в отношении работающих с КНДР китайских компаний, которые могут быть введены, если Пекин не будет сотрудничать в попытках сворачивания ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Отдельные ограничительные меры экономического характера могут быть применены и к самой КНДР.

Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты в отношении КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группа во главе с авианосцем Carl Vinson. Однако, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, это решение не было обусловлено конкретными причинами. По данным агентства Ренхап, группа прибудет к месту назначения 15 апреля.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ракетные пуски продолжились и в этом году, после очередного такого испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.