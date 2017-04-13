В Японии планируют провести официальную церемонию отречения нынешнего императора

ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии намерено провести торжественную церемонию отречения нынешнего императора Акихито, которая станет первым ритуалом такого рода за последние 200 лет. В настоящее время государственные эксперты пытаются разработать ее сценарий на основе, в частности, старинных документов, передает информационное агентство Kyodo. Не исключено, что церемонии отречения будет придан государственный характер, что потребует отдельного решения парламента.

84-летний император Акихито в августе прошлого года выступил с сенсационным обращением к народу, дав понять, что хотел бы сложить свои полномочия из-за преклонного возраста. В настоящее время отречение не допускается законодательством, и монарх обязан выполнять свои обязанности пожизненно. Однако опросы общественного мнения показали, что население Японии с большой симпатией отнеслась к намерениям Акихито.

Правительство сейчас разрабатывает особое законодательство, позволяющее ему отречься. Оно же призвано определить статус Акихито, его титул и материальное обеспечение после ухода на покой.

Предполагается, что церемония отречения может состояться в декабре нынешнего года в районе дня рождения нынешнего монарха. Его сын, наследный принц Нарухито, при таком сценарии мог бы занять трон императора с первого дня 2018 года. Монарх в Японии, по конституции, не имеет статуса главы государства и выполняет чисто церемониальные функции. В прежние века от престола отреклись более ста императоров, в последний раз это произошло в 1817 году.