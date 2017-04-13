Дело об убийстве Ким Чен Нама пока не было передано в Верховный суд Малайзии

СИНГАПУР, 13 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Суд низшей инстанции малайзийского штата Селангор отказался в четверг от рассмотрения дела в отношении обвиняемых в убийстве гражданина КНДР Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. По сообщению издания Star, такое решение было принято из-за отсутствия ряда документов.

Помощник прокурора Мохаммед Ахмад отметил, что необходимо как минимум еще полтора месяца для сбора недостающих документов. В связи с этим повторные слушания назначены на 30 мая.

Как ожидалось, в четверг должно было быть принято решение о передаче в Верховный суд страны дела об обвинении 25-летней гражданки Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летней гражданки Вьетнама Доан Тхи Хуонг в умышленном убийстве Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура два месяца назад. Согласно местному законодательству, максимальное наказание за подобное преступление - смертная казнь через повешение. А подобные приговоры выносятся только Верховным судом.

Власти Малайзии сообщили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX (ви-экс). По этому делу подозреваются по меньшей мере еще несколько человек. Помимо девушек были задержан гражданин КНДР, который впоследствии был отпущен в связи с отсутствием улик и сразу же депортирован. Полиция также считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. В настоящее время они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.