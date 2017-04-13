Абэ во время визита в РФ намерен обсудить ситуацию в Сирии и другие международные вопросы

ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен во время своего запланированного на конец апреля визита в Россию обсудить ситуацию в Сирии и другие международные вопросы. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Думаю, что во время визита в РФ премьер поднимет вопросы ситуации в мире, в том числе положения дел в Сирии", - сказал он, отметив, что при этом японская сторона будет принимать во внимание договоренности глав МИД стран "семерки", достигнутые во время недавней встречи в Италии. Вместе с тем Суга отказался комментировать подробности повестки встречи на высшем уровне.

Кроме того, он отметил, что "ситуация вокруг Сирии не окажет прямого влияния на переговоры по заключению мирного договора, что является двусторонним японско-российским вопросом".

В итоговой декларации по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G7 отмечалось, что Россия обладает потенциалом для того, чтобы помочь в поиске решения сирийского кризиса и восстановлении стабильности в стране, как и в борьбе с терроризмом.

Как рассказал ранее бывший депутат японского парламента Мунэо Судзуки, с которым часто контактирует японский премьер, после состоявшейся во вторник в Москве встречи с заместителем главы МИД РФ Игорем Моргуловым, Абэ посетит РФ 27-28 апреля. До этого сам премьер подтвердил свое намерение посетить Россию в конце апреля, отметив при этом, что решить проблему мирного договора будет нелегко. По данным МИД РФ, визит запланирован на третью декаду апреля.