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NYT: КНДР может вскоре провести новое ядерное испытание

Международная панорама
13 апреля, 6:43 дата обновления: 13 апреля, 7:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По мнению аналитиков, Пхеньян может приурочить возможный ядерный тест к 105-й годовщине со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена
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© EPA/JEON HEON-KYUN

НЬЮ-ЙОРК, СЕУЛ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков, Станислав Варивода/. КНДР в ближайшее время может провести очередное, шестое по счету ядерное испытание. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, на это указывают спутниковые снимки, изученные американскими экспертами. Как указывает газета, специалисты фиксируют "широкий спектр активности в районе горы Мантапсан" в провинции Хамгён-Пукто, где, как считают США, Пхеньян проводит свои подземные ядерные испытания.

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Аналитики считают, что КНДР может приурочить возможный ядерный тест к 105-й годовщине со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена (1912-1994), которая будет отмечаться 15 апреля, пишет газета. Она в связи с этим напоминает, что Пхеньян нередко отмечает знаменательные даты демонстрацией собственной военной мощи.

Как сообщает телеканал KBS, КНДР завершила подготовку к проведению очередного испытания. "На спутниковых снимках полигона в уезде Пунгё-ри провинции Хамгён-Пукто видно, что у входа в северный туннель продолжаются работы. Заметна также повышенная активность в районе командного пункта и административных зданий", - отмечает телеканал.

Кроме того, по его данным, в течение последних десяти дней замедлились темпы работ по откачке воды из туннеля. В этой связи специалисты пришли к выводу, что он готов к проведению подземного атомного взрыва. "Тест может быть осуществлен в любой момент после загрузки ядерного устройства и телеметрической аппаратуры", - подчеркивается в репортаже.

Ранее южнокорейская разведка сообщила, что КНДР может провести испытание нового типа ядерного устройства в ближайшее время.

В настоящее время к Корейскому полуострову движется ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В нее входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. По данным японских СМИ, еще два боевых корабля США направлены на усиление этого соединения с военно-морской базы в Сан-Диего (Калифорния).

В Южной Корее опасаются, что новые провокации Пхеньяна могут спровоцировать США на нанесение по КНДР военного удара, что приведет к полномасштабной войне в регионе. 

Пхеньян к настоящему моменту провел пять подземных атомных испытаний: по одному тесту в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году.

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