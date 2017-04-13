CNN: США перехватили переговоры сирийских военных, обсуждавших подготовку химатаки

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НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская разведка перехватила переговоры, в которых представители ВС Сирии и эксперты в области химического оружия обсуждали подготовку атаки с применением газа зарин в сирийской провинции Идлиб. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники во властных структурах США.
Согласно ее сведениям, перехваченные данные являлись частью огромного массива развединформации, которая собирается Соединенными Штатами в таких странах, как Сирия и Ирак. CNN не раскрывает деталей перехваченных коммуникаций.
Телеканал подчеркивает, что Вашингтон не знал о готовящейся атаке заранее, так как ввиду большого объема собираемой информации она зачастую остается необработанной. Однако после того, как стало известно о произошедшем на прошлой неделе инциденте с предполагаемым применением химоружия в провинции Идлиб, США сразу же начали изучать имеющиеся в распоряжении данные с целью установить виновников атаки, отмечает CNN.
Как сообщили телеканалу американские официальные лица, у них "нет сомнений" в том, что за использование химоружия несут ответственность силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду. При этом к настоящему моменту США не обнаружили среди перехваченных ими данных такую информацию, которая прямо свидетельствовала бы, что представители российских ВС вступали в какие-либо коммуникации по поводу атаки в Сирии, отмечает CNN. Источник телеканала в связи с этим предположил, что "русские гораздо более осторожны в своих коммуникациях, чтобы избежать перехвата".
4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб после авиаудара сирийских или российских самолетов от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей. Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему.
В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.