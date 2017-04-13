CBS: адвокат хакера из Канады Баратова оспорит отказ суда освободить его под залог

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Адвокат 22-летнего гражданина Канады Карима Баратова, который подозревается в хакерских атаках на портал Yahoo в 2014 году, собирается оспорить отказ суда в освобождении под залог его подзащитного. Об этом сообщил телеканал CBS.

"После тщательного изучения решения суда и нашей изначальной аргументации мы можем с уверенностью сказать, что у нас действительно есть основания (для оспаривания решения), однако мы не можем раскрыть детали", - приводит телеканал слова адвоката Амедео ДиКарло.

Во вторник суд города Гамильтон (провинция Онтарио) отказал Баратову в выходе под залог. По мнению прокурора, подозреваемый, которого в будущем может ожидать экстрадиция в США, при выходе под залог может покинуть пределы Канады. Вопрос об экстрадиции Баратова начнут рассматривать 12 июня.

Баратов был арестован в Анкастере (пригороде Гамильтона) в собственном доме 15 марта. В тот же день власти США предъявили обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году в адрес двух сотрудников ФСБ РФ и "двух хакеров" из России. Позже выяснилось, что Карим Баратов имеет канадское гражданство.

Имена остальных подозреваемых - Дмитрий Докучаев, Игорь Сущин и Алексей Белан. Последнему обвинения предъявлялись и ранее. По утверждению американцев, россияне взломали "по меньшей мере 500 млн учетных записей" в Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность.