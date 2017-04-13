Палестина намерена обсудить восстановление диалога с Израилем в рамках визита Аббаса в США

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ПЕКИН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Палестина собирается обсудить вопрос восстановления диалога с Израилем после визита президента Махмуда Аббаса в США, где состоится его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом здесь сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
"В начале следующего месяца Махмуд Аббас посетит с визитом Соединенные Штаты, где состоится встреча с Трампом. Будут обсуждаться два важных вопроса: выдворение израильской армии с палестинской территории и восстановление палестино-израильского мирного диалога, - заявил он. - Мы надеемся, что будут обсуждаться два важных вопроса: выдворение израильской армии с палестинской территории и нормализация отношений с Израилем".
По словам дипломата, мирные переговоры - "единственный путь урегулирования проблемы длительного противостояния с Израилем".
12 апреля министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики прибыл в Пекин с официальным визитом, который продлится до 16 апреля. В рамках поездки планируется обсудить широкий спектр вопросов регионального и международного характера, в том числе ситуацию в Сирии.