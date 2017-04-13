СМИ: Си Цзиньпин обещал Трампу серьезно изучить вопрос о новых санкциях против КНДР

ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом 6-7 апреля пообещал серьезно подумать об ужесточении санкций в отношении КНДР в связи с ее ракетно-ядерной программой. Об этом сообщает японская газета "Никкэй" со ссылкой на дипломатические источники.

В ходе переговоров, по данным издания, Трамп заявил, что введенные до сих пор в КНР санкции в отношении КНДР не дали кардинального эффекта. Он призвал Пекин в связи с этим ужесточить меры давления на Пхеньян. В ответ, как утверждается, Си Цзиньпин пообещал "серьезно подумать об этом с учетом различных обстоятельств".

Китай - главный торговый партнер КНДР, объем их товарооборота в 2016 году составил почти $5,4 млрд. В китайском импорте примерно половина приходится на закупки угля с севера Кореи. Пекин поддержал принятие в Совете Безопасности ООН многочисленных санкций в отношении Пхеньяна в связи с тем, что тот, вопреки запрету со стороны Совбеза, проводит ядерные испытания и пуски баллистических ракет.

В частности, в марте 2016 года СБ в принципе запретил покупки в КНДР угля за исключением той части, которая обеспечивает гуманитарные потребности населения. В минувшем ноябре ООН еще больше ужесточила это положение, поставив лимит на "гуманитарные закупки" в размере до $400 млн или в физическом объеме до 7,5 млн т.

12 апреля сеульская газета "Чосон ильбо" сообщила, что Пекин введет новые односторонние санкции против КНДР, если та проведет новое ядерное испытание. Об этом, по данным издания, сообщил во время визита в Южную Корею спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй. Он уведомил, писала газета, что речь может идти о прекращении поставок Пхеньяну топлива и депортации работающих в Китае граждан КНДР.