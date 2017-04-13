МИД Китая: Россия и США должны активнее обсуждать сирийский вопрос

ПЕКИН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Россия и Соединенные Штаты должны активизировать процесс переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"Мы призываем все страны, в том числе РФ и США, активизировать взаимодействие, не допустить эскалации конфликта, - заявил дипломат на совместном брифинге со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

По его словам, политическое решение остается единственно верным выходом из сложившейся сложной ситуации в Сирии.