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МИД Китая: Россия и США должны активнее обсуждать сирийский вопрос

Международная панорама
13 апреля, 9:03 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
По словам главы МИД КНР Ван И, политическое решение остается единственно верным выходом из сложной ситуации в Сирии
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ПЕКИН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Россия и Соединенные Штаты должны активизировать процесс переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"Мы призываем все страны, в том числе РФ и США, активизировать взаимодействие, не допустить эскалации конфликта, - заявил дипломат на совместном брифинге со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

По его словам, политическое решение остается единственно верным выходом из сложившейся сложной ситуации в Сирии.

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