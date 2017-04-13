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Гуманитарная программа по воссоединению Донбасса вызвала большой интерес жителей Украины

Международная панорама
13 апреля, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Согласно соцопросу на подконтрольной Киеву части Донбасса, 83% респондентов не попали ни под один из видов гуманитарной помощи, в которой они остро нуждаются
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Объявленная провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) гуманитарная программа "По воссоединению народа Донбасса" вызвала большой интерес не только у жителей подконтрольных Киеву территорий региона, но и всей Украины. Об этом заявила и. о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, выступая на очередном заседании комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины в Совете Федерации.

"С момента запуска программы на ее горячую линию поступило уже более 3 тысяч звонков, - сказала она. - При этом звонят к нам не только из Донецкой и Луганской областей, но также из Харьковской, Одесской и Днепропетровской областей. Люди прямо интересуются, будет ли эта программа распространена на всю территорию Украины, что говорит о крайне тяжелом положении дел в социальной сфере страны".

В этой связи Никонорова напомнила результаты недавнего социологического опроса на подконтрольной Киеву части Донбасса, в ходе которого 83% респондентов заявили, что не попали ни под один из видов гуманитарной помощи, в которой они остро нуждаются. Именно поэтому, как считает и. о. главы МИД ДНР, программа "По воссоединению народа Донбасса" оказалась столь востребованной.

Программа работает

По словам Никоноровой, начались предусмотренные программой единовременные выплаты ветеранам Великой отечественной войны. "Ее уже получили 12 ветеранов, проживающих по ту сторону разделения в Донбассе, из которых четверо лично приехали в ДНР, - отметила она. - Это показало, что им важна даже не сама материальная помощь, а то внимание людей к ветеранам, которого они сейчас лишены".

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В сфере здравоохранения заработали четыре постоянные профильные комиссии: по онкологии, кардиохирургии, родовспоможению и эндопротезированию. Для приема пациентов с подконтрольной Киеву территории в медицинских учреждениях республики зарезервированы 3553 койки.

Успешно началась реализация программы и в сфере образования, в которой задействованы 18 вузов и более 100 средних профессионально-технический училищ. "Много заявок поступает с той стороны, - отметила Никонорова. - Есть даже те, кто интересуются возможностью перевода из украинских вузов".

Она также сообщила, что четыре центра социальной помощи заработали в непосредственной близости от линии соприкосновения. "То есть людям не надо заезжать далеко на территорию республик, - отметила и. о. главы МИД ДНР. - В результате увеличился поток тех, кто интересуется гуманитарной программой, хочет получить консультацию. Там же происходят выплаты, можно передать почту и даже произвести денежные переводы родными и знакомым, что особенно важно в условиях разделенных семей".

"В будущем мы планируем расширить список услуг в этих центрах", - сообщила Никонорова.

17 февраля этого года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий на совместной пресс-конференции в Луганске объявили о начале реализации программы гуманитарной помощи с целью содействия поддержанию связей между жителями Донбасса, оказавшимися разделенными в результате вооруженного конфликта.

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