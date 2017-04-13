Ким Чен Ын открыл образцово-показательную улицу

Футболист ЦСКА Миланов приступил к занятиям в общей группе и готов сыграть с "Ростовом"Спорт 13 апреля, 14:29
Международный паралимпийский комитет удовлетворен решением суда Швейцарии по апелляции ПКРСпорт 13 апреля, 14:24
На субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока до 2019 года потратят 12,5 млрд рублейТранспорт 13 апреля, 14:22
Toshiba: реорганизация и жизнь после банкротства Westinghouse ElectricЭкономика и бизнес 13 апреля, 14:00
Кувшинников: Великий Устюг готов к развитию паводка по любому сценариюНовости партнеров 13 апреля, 13:46
Генменеджер: клуб НБА "Бруклин" хочет хорошо поработать на рынке свободных агентовСпорт 13 апреля, 13:40
Футболист "Ювентуса" Дибала продлил контракт с клубом до 2022 годаСпорт 13 апреля, 13:34
Большая часть сельскохозтехники Зауралья эксплуатируется свыше 10 летНовости Урала 13 апреля, 13:34
Академический увеличил ввод и продажу жильяНовости партнеров 13 апреля, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПХЕНЬЯН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ына принял участие в церемонии открытия в столице новой образцово-показательной улицы Рёмён ("Заря"), передает корреспондент ТАСС с места события. Председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР приветствовали у Триумфальной арки десятки тысяч жителей Пхеньяна.
Многоэтажные жилые корпуса были возведены ударными темпами для ученых и преподавателей, в том числе расположенного поблизости Университета Ким Ир Сена. Украшением квартала стало оснащенное скоростными лифтами 70-этажное здание.
На церемонии, приуроченной к предстоящему 15 апреля национальному празднику страны - Дню рождения Ким Ир Сена, выступил премьер-министр Пак Бон Дю. По его словам, улица Рёмён, построенная по инициативе Ким Чен Ына, стала "средоточием социалистической цивилизации", а также "важным фронтом конфронтации с Соединенными Штатами".
Он призвал четко выполнять все указания высшего руководителя КНДР, который "претворяет в жизнь заветы его деда и отца - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира". "Пусть в нашей стране, которая уверенно продвигается по пути прогресса под руководством Ким Чен Ына будет вечно звучать песня "Мы не завидуем никому на свете", - резюмировал Пак Бон Дю.
Строительство улицы Рёмён началось в марте 2016 года. В общей сложности построено более 40 жилых домов, рассчитанных на 4,8 тыс. квартир. Используются энергосберегающие и "зеленые" технологии - геотермальная энергия и солнечные батареи для освещения и отопления новых зданий, на крышах которых установлены теплицы.
На церемонии открытия присутствовали главы ряда дипломатических миссий, в том числе России, а также функционирующих в Пхеньяне международных гуманитарных организаций. Приглашение на церемонию не получили сотрудники дипмиссий стран - членов Европейского союза. Недовольство властей КНДР, скорее всего, вызвало недавнее решение ЕС о введении дополнительных экономические санкций в отношении Северной Кореи в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна.