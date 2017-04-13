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Ким Чен Ын открыл образцово-показательную улицу

Международная панорама
13 апреля, 14:44 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Глава правительства КНДР назвал жилой квартал "важным фронтом конфронтации с Соединенными Штатами"
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ПХЕНЬЯН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ына принял участие в церемонии открытия в столице новой образцово-показательной улицы Рёмён ("Заря"), передает корреспондент ТАСС с места события. Председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР приветствовали у Триумфальной арки десятки тысяч жителей Пхеньяна.

Многоэтажные жилые корпуса были возведены ударными темпами для ученых и преподавателей, в том числе расположенного поблизости Университета Ким Ир Сена. Украшением квартала стало оснащенное скоростными лифтами 70-этажное здание. 

На церемонии, приуроченной к предстоящему 15 апреля национальному празднику страны - Дню рождения Ким Ир Сена, выступил премьер-министр Пак Бон Дю. По его словам, улица Рёмён, построенная по инициативе Ким Чен Ына, стала "средоточием социалистической цивилизации", а также "важным фронтом конфронтации с Соединенными Штатами".

Он призвал четко выполнять все указания высшего руководителя КНДР, который "претворяет в жизнь заветы его деда и отца - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира". "Пусть в нашей стране, которая уверенно продвигается по пути прогресса под руководством Ким Чен Ына будет вечно звучать песня "Мы не завидуем никому на свете", - резюмировал Пак Бон Дю.

Строительство улицы Рёмён началось в марте 2016 года. В общей сложности построено более 40 жилых домов, рассчитанных на 4,8 тыс. квартир. Используются энергосберегающие и "зеленые" технологии - геотермальная энергия и солнечные батареи для освещения и отопления новых зданий, на крышах которых установлены теплицы.

На церемонии открытия присутствовали главы ряда дипломатических миссий, в том числе России, а также функционирующих в Пхеньяне международных гуманитарных организаций. Приглашение на церемонию не получили сотрудники дипмиссий стран - членов Европейского союза. Недовольство властей КНДР, скорее всего, вызвало недавнее решение ЕС о введении дополнительных экономические санкций в отношении Северной Кореи в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна.

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