Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ

БЕЙРУТ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Удар ВВС коалиции под эгидой США по штабу и складам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска) привел к отравлению сотен людей. Об этом говорится в распространенном агентством SANA заявлении командования ВС Сирии.

В нем сообщается, что налет авиации был совершен в среду в 17:30 по местному времени (совпадает с мск). В результате было уничтожено большое число террористов, в том числе иностранных наемников.

"Однако после бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ, - указывается в документе. - В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане".

Точных сведения о погибших и пострадавших сирийское командование не приводит.

"Этот инцидент вновь подтверждает, что террористические организации обладают запасами химического оружия, у них имеется возможность его получать, хранить и использовать, благодаря содействию известных региональных государств", - подчеркивается в документе.

4 апреля командование ВС САР выступило с заявлением, в котором возложило ответственность за применение отравляющих газов в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) на банды террористов. В нем подчеркивалось, что "сирийская армия не обладает химическими боезарядами, а все обвинения в ее адрес по этому поводу являются сфабрикованными".

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

Позднее Россия наложила вето на проект резолюции, обязывающей Дамаск передать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о полетах авиации 4 апреля, а также предоставить доступ на авиабазы, которые могли использоваться для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности заявил о готовности Дамаска предоставить экспертам ОЗХО доступ к авиабазе Шайрат, чтобы проверить, хранился ли на ней зарин, который, как утверждают западные страны, применялся в ходе недавней атаки.