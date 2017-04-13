Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ

Международная панорама
13 апреля, 13:11 дата обновления: 13 апреля, 14:12 UTC+3
Отмечается, что после бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo

БЕЙРУТ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Удар ВВС коалиции под эгидой США по штабу и складам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска) привел к отравлению сотен людей. Об этом говорится в распространенном агентством SANA заявлении командования ВС Сирии.

В нем сообщается, что налет авиации был совершен в среду в 17:30 по местному времени (совпадает с мск). В результате было уничтожено большое число террористов, в том числе иностранных наемников.

"Однако после бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ, - указывается в документе. - В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане".

Смотрите также

Россия не поддержит принятие в СБ ООН резолюции с осуждением правительства Сирии
Сирия готова допустить следователей ОЗХО на авиабазу Шайрат
Главы МИД России и Сирии обсудят минимизацию последствий ракетного удара США
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии

Точных сведения о погибших и пострадавших сирийское командование не приводит.

"Этот инцидент вновь подтверждает, что террористические организации обладают запасами химического оружия, у них имеется возможность его получать, хранить и использовать, благодаря содействию известных региональных государств", - подчеркивается в документе.

4 апреля командование ВС САР выступило с заявлением, в котором возложило ответственность за применение отравляющих газов в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) на банды террористов. В нем подчеркивалось, что "сирийская армия не обладает химическими боезарядами, а все обвинения в ее адрес по этому поводу являются сфабрикованными".

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

Позднее Россия наложила вето на проект резолюции, обязывающей Дамаск передать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о полетах авиации 4 апреля, а также предоставить доступ на авиабазы, которые могли использоваться для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности заявил о готовности Дамаска предоставить экспертам ОЗХО доступ к авиабазе Шайрат, чтобы проверить, хранился ли на ней зарин, который, как утверждают западные страны, применялся в ходе недавней атаки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
2
В Самаре задержали предполагаемого украинского шпиона
3
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
4
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
5
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
6
Минюст обжалует постановление ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане
7
ЕСПЧ обязал Россию выплатить около €3 млн по делу о теракте в Беслане
Темы дня
Загрузка...
Реклама