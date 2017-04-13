За первый квартал 2017 года вдвое возросли объемы контактов ДНР с регионами России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. С начала 2017 года гуманитарные связи между провозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и российскими регионами резко активизировались. Если в ноябре - декабре прошлого года было проведено всего 64 совместных мероприятия, то за первые три месяца текущего года их число возросло до 124. Эти данные привела председатель Союза театральных деятелей ДНР Наталья Волкова, выступая на очередном заседании комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины в Совете Федерации.

"К ставшим уже традиционными контактам в сфере образования, культуры и средств массовой информации в этом году добавились совместные программы в области здравоохранения и науки", - уточнила она.

Научное сотрудничество

"Сегодня мы очень нуждаемся в методологической помощи со стороны российских коллег, - заметила Волкова. - Очень полезной, в частности, является практика совместных научно- практических мероприятий. Особенно актуально это для сферы образования и здравоохранения. На сегодняшний день уже каждый вуз ДНР имеет рамочные соглашения с российскими вузами-партнерами".

По ее словам, начали совместную работу диссертационные советы с участием российских ученых. Важную роль в этом, как отметила Волкова, сыграло решение России о признании дипломов ДНР.

"Для нас также крайне важно, - продолжила она, - поддерживать на должном уровне развитие здравоохранения на таких приоритетных направлениях, как кардиология, онкология, родовспоможение и эндопротезирование".

Волклова также отметила, что в ДНР, как и в мирное время, продолжает проводиться большая научная работа, исследования в различных областях знаний, и в этой сфере для республики важно налаживание тесных связей с российским научным миром.

По окончании своего выступления она передала членам комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины план действий на второй квартал 2017 года, который, по ее словам, насчитывает уже более 200 совместных с российскими регионами мероприятий.

Сфера культуры

По словам директора Луганской филармонии Веры Геций, провозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) совместно с регионами России уже реализовала 43 совместных проекта.

В качестве примеров она привела участие артистов ЛНР в театральном фестивале "Успех" в Брянске, гастроли академического симфонического оркестра республики в Астраханской филармонии и многое другое.

Работа должна продолжаться

Как отметил в свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, "именно такие отношения - межрегиональные, глубокие, культурные отношения - могут дать гарантию в дальнейшем навсегда сблизить наши народы, исключить какую-либо конфронтацию и отделение братских народов друг от друга". Он указал, что в этом направлении ведется очень важная работа и выразил благодарность всем регионам, которые поддерживают программу межрегионального сотрудничества.

В конце заседания Воробьев предложил проработать возможность проведения осенью конференции, на которой можно будет подвести итоги всей работы комитета. "Возникла такая идея. Может быть нам в конце сентября - начале октября попробовать организовать и провести конференцию или какой- то фестиваль, чтобы подвести итог и показать масштаб этой работы, которую мы сейчас проводим в рамках нашего культурного, межрегионального сотрудничества".

По словам зампредседателя Совфеда, такое мероприятие можно провести в одном из регионов РФ. "Давайте подумаем, пригласим Россотрудничество к этой работе. Если не успеем это сделать осенью, можем перенести на более поздний срок", - обратился он к присутствующим.