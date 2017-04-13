Свыше 2 тыс. человек обратились в ЛНР по программе воссоединения Донбасса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более двух тысяч человек с подконтрольных Киеву территорий Донбасса обратились в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с момента начала реализации в конце февраля гуманитарной программы по воссоединению региона. Об этом на заседании комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины, который прошел в Совете Федерации, сообщил заместитель председателя Совета министров ЛНР Александр Дробот.

"Около двух тысяч человек обратились только на горячую линию", - сказал он. При этом заинтересовавшихся программой "значительно больше, так как многие, к примеру онкобольные, обращаются непосредственно в лечебные заведения", отметил Дробот. Людей, по его словам, интересуют самые различные аспекты: социальные проблемы, вопросы здравоохранения, образования.

Помощь ветеранам

"Особенно благодарны ветераны, которым к Дню Победы мы выплачиваем по 10 тысяч рублей помощи, - заметил зампредседателя Совета министров республики. - Некоторые приходят сами - из Старобельского и Кременского районов, города Счастье, станицы Луганская и других населенных пунктов, приносят фотографии военных лет, семейные фото". "Конечно, они, по понятным причинам, побаиваются, просят не фотографировать их лица, но без камер охотно общаются, делятся воспоминаниями", - рассказал Дробот.

Есть и такие, по его словам, кто не может прийти по состоянию здоровья, они оформляют доверенности на близких. "И здесь уже возникают проблемы - Служба безопасности Украины чинит ветеранам препятствия. Так, ранее, чтобы оформить доверенность, надо было заплатить 200 гривен, а теперь - тысячу, - заметил Дробот. - Тем не менее этот пункт программы реализуется".

Вопросы здравоохранения

Больше всего люди обращаются за медицинской помощью. "На украинской территории сейчас практически остановлена программа онкологической помощи, нет перинатальных центров, а больницы Лисичанска и Северодонецка не справляются со сложными случаями патологии при родовспоможении", - пояснил Дробот. Так, по его словам, только в Луганский онкологический центр, "по данным на 10 апреля, обратились 458 человек". "38 человек были прооперированы, 25 начали проходить химиотерапию и лучевую терапию, 48 уже прошли эти процедуры", - уточнил он.

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Помощь оказывается и детям, "уже прошли курс лечения шесть маленьких пациентов, и еще два ребенка находятся в отделении гематологии", добавил представитель ЛНР. По линии родовспоможения, по словам запреда Совмина республики, квалифицированная помощь оказана 18 женщинам с глубокими патологиями, родились восемь малышей.

Помощь оказывается и по другим показаниям. "Для получения медицинской помощи гражданам с подконтрольной Киеву территории не требуются какие-то особые документы - только ксерокопия паспорта, - подчеркнул Дробот. - Остальное - как и для других лечебных заведений".

"С помощью России мы планируем совершенствовать нашу медицину. Не могу сейчас назвать точную цифру, но на переоснащение нашей научно-технической базы потребуется примерно около 200 млн рублей", - сказал он.

Образование

Сейчас в учебных заведениях ЛНР "уже учатся около 1 тысячи человек с сопредельных территорий", сказал Дробот. Пока поток абитуриентов небольшой, что связано, по его словам, с концом учебного года в школах, когда молодые люди только определяются с выбором вуза. Но звонков от будущих студентов поступает все больше и больше.

Дело в том, пояснил Дробот, что учебные заведения на сопредельной территории Донбасса, даже те единицы, "которые сбежали и пытались открыть филиалы зеркально, не способны давать качественное образование, тем более при существующей там системе взяток как при поступлении, так и в процессе образования".

Кроме того, по его словам, в ЛНР работают детские учебные заведения, где обучаются и лечатся дети с ограниченными возможностями. "Туда привезли уже 41 ребенка из подконтрольных украинским военным районов", - сказал он.

Экология и культура

Дробот обратил особое внимание присутствующих на то, что в регионе находится ряд химически опасных предприятий. К примеру, по его словам, на Северодонецком объединении "Азот" находится 6 тысяч тонн амиака, два хранилища хлора. "В первую опасную зону вокруг предприятия фактически попадают 287 тысяч человек, а в зависимости от климатических условий эта зона значительно расширяется. Сейчас все планово-предупредительные охранные мероприятия украинской стороной остановлены, завод не работает, а все службы по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, мягко говоря, функционируют не в полном объеме", - пояснил он.

Такая же ситуация, подчеркнул Дробот, и на ТЭС в Счастье, куда "украинские националистические подразделения уже год назад завезли взрывчатку". "Объект готов к подрыву, а ТЭС запитывает все северные районы области, где расположены химически опасные объекты", - сказал он.

"У нас уже создана комиссия, которая готова к сотрудничеству с украинской стороной по вопросам экологии, и мы настаиваем на том, чтобы начать, наконец, работать и исправить создавшуюся ситуацию", - констатировал заместитель председателя Совмина ЛНР.

В заключение Дробот пригласил соотечественников Донбасса "принять активное участие в ряде знаковых культурных мероприятий", которые пройдут в ЛНР в этом году. "Это театральный конкурс им. Павла Луспекаева, который начинал у нас в Луганске, а также мероприятие, посвященное 75-летию Молодой гвардии", - сказал он.