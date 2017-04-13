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На Украине 8 марта может перестать быть выходным днем

Международная панорама
13 апреля, 16:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, апреля. /ТАСС
1 мая, согласно законопроекту, останется выходным
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© Сергей Бобылев/ТАСС

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти закончил общественное обсуждение законопроекта о государственных и других праздниках, памятных и скорбных датах, которым предлагается сделать 8 марта праздником без выходного дня. Об этом сообщил директор института Владимир Вятрович.

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"Документ дополнен новой категорией - "Международные дни", куда включены, среди других 8 марта - День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая - День труда (будет выходным). Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря", - сообщил он в Facebook.

Вместе с тем, по словам Вятровича, институт прислушался к пожеланиям общественности и включил в проект традиционный праздник - День Святой Троицы. "Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным", - уточнил он. В категорию традиционных праздников внесли Рождество по григорианскому календарю (25 декабря), не делая его выходным днем.

Вятрович сообщил, что нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января). По его словам, День государственного флага Украины будет отмечаться 4 сентября (именно в этот день подняли сине-желтый флаг над зданием Верховной рады в 1991 году - прим. ТАСС).

Вятрович подчеркнул, что в ходе обсуждения поступило 672 обращения от граждан, партий, организаций и госучреждений. Проект закона опубликован на сайте учреждения.

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