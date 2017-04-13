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Жителям Австрии разослали фальшивый призыв МВД повесить портрет президента в каждом доме

Международная панорама
13 апреля, 16:19 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Портрет Александера Ван дер Беллена следовало разместить на кухне или в гостиной "для закрепления своей принадлежности к австрийской нации"
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ВЕНА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Хулиганы разослали жителям Австрии поддельное письмо министерства внутренних дел (МВД) с требованием в обязательном порядке разместить на самом видном месте в квартирах портрет президента республики Александера Ван дер Беллена. Об этом сообщила телерадиокомпания ORF.

Одно из писем получил житель города Вельс. Документ был оформлен на бланке с официальным логотипом МВД и содержал требование повесить портрет главы государства "для закрепления своей принадлежности к австрийской нации". Лучшим местом назывались кухня или гостиная. 

При этом в фальшивом письме отмечалось, что полиция будет посещать все квартиры города Вельс и следить за исполнением указа в период с мая по июль 2017 года. В приложении к письму можно было найти фотографию Ван дер Беллена. За отказ выполнить предписание жителям пригрозили денежным штрафом в размере от €90 до €300.

Напуганные жители одного из домов обратились к бургомистру, который проинформировал полицию. Правоохранительные органы начали расследование.

73-летний Александер Ван дер Беллен победил на повторных выборах президента Австрии 4 декабря 2016 года. 26 января он официально приступил к исполнению своих обязанностей и стал девятым по счету президентом Австрии в послевоенные годы.

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