Жителям Австрии разослали фальшивый призыв МВД повесить портрет президента в каждом доме

ВЕНА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Хулиганы разослали жителям Австрии поддельное письмо министерства внутренних дел (МВД) с требованием в обязательном порядке разместить на самом видном месте в квартирах портрет президента республики Александера Ван дер Беллена. Об этом сообщила телерадиокомпания ORF.

Одно из писем получил житель города Вельс. Документ был оформлен на бланке с официальным логотипом МВД и содержал требование повесить портрет главы государства "для закрепления своей принадлежности к австрийской нации". Лучшим местом назывались кухня или гостиная.

При этом в фальшивом письме отмечалось, что полиция будет посещать все квартиры города Вельс и следить за исполнением указа в период с мая по июль 2017 года. В приложении к письму можно было найти фотографию Ван дер Беллена. За отказ выполнить предписание жителям пригрозили денежным штрафом в размере от €90 до €300.

Напуганные жители одного из домов обратились к бургомистру, который проинформировал полицию. Правоохранительные органы начали расследование.

73-летний Александер Ван дер Беллен победил на повторных выборах президента Австрии 4 декабря 2016 года. 26 января он официально приступил к исполнению своих обязанностей и стал девятым по счету президентом Австрии в послевоенные годы.