Жителям Австрии разослали фальшивый призыв МВД повесить портрет президента в каждом доме

Мутко: Кубок конфедераций не поможет РФС в финансовом планеСпорт 13 апреля, 18:29
Мутко: отставание при строительстве стадиона в Самаре будет ликвидировано в августеСпорт 13 апреля, 18:28
Мутко: отбор кандидатов на пост гендиректора РУСАДА следует продлить до конца апреляСпорт 13 апреля, 18:25
Течение Эль-Ниньо влияет на распространение холерыСоциальная ответственность 13 апреля, 18:22
Значительная часть вечной мерзлоты может растаять к концу векаСоциальная ответственность 13 апреля, 18:13
Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчахСпорт 13 апреля, 18:08
Гималайские ледники наделили юридическими правамиСоциальная ответственность 13 апреля, 18:04
Путин обсудил с СБ РФ перспективы отношений с США в контексте ситуации в СирииПолитика 13 апреля, 18:00
Врач сборной России по футболу Безуглов стал лауреатом премии "Прометей"Спорт 13 апреля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Хулиганы разослали жителям Австрии поддельное письмо министерства внутренних дел (МВД) с требованием в обязательном порядке разместить на самом видном месте в квартирах портрет президента республики Александера Ван дер Беллена. Об этом сообщила телерадиокомпания ORF.
Одно из писем получил житель города Вельс. Документ был оформлен на бланке с официальным логотипом МВД и содержал требование повесить портрет главы государства "для закрепления своей принадлежности к австрийской нации". Лучшим местом назывались кухня или гостиная.
При этом в фальшивом письме отмечалось, что полиция будет посещать все квартиры города Вельс и следить за исполнением указа в период с мая по июль 2017 года. В приложении к письму можно было найти фотографию Ван дер Беллена. За отказ выполнить предписание жителям пригрозили денежным штрафом в размере от €90 до €300.
Напуганные жители одного из домов обратились к бургомистру, который проинформировал полицию. Правоохранительные органы начали расследование.
73-летний Александер Ван дер Беллен победил на повторных выборах президента Австрии 4 декабря 2016 года. 26 января он официально приступил к исполнению своих обязанностей и стал девятым по счету президентом Австрии в послевоенные годы.