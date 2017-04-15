Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен

Строгость в одежде, допустимой в КНДР, была различной в разные периоды. Но яркие цвета, откровенные вырезы и джинсы ("американская одежда") не приветствовались никогда © EPA/HOW HWEE YOUNG

Гид по Пхеньяну в традиционном корейском костюме, на который приколот значок с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. С недавнего времени на значках начал появляться и третий Ким — нынешний правитель страны Ким Чен Ын © EPA/HOW HWEE YOUNG

До 1992 года ездить на велосипеде по Пхеньяну было нельзя. Запрет был снят только в самые последние годы жизни Ким Ир Сена © AP Photo/Wong Maye-E

Кымсусанская линия трамвая ведет в мавзолей, где покоится Ким Ир Сен, и не имеет выхода к другим сетям. Проезд на ней бесплатный. Причем, в отличие от других линий, используются вагоны, произведенные в Швейцарии © EPA/HOW HWEE YOUNG

В преддверии Дня Солнца корейцы проводят уборку на всех культурных и исторических объектах — таких как эти памятники Ким Ир Сена и Ким Чен Ира рядом с художественной студией Мансудэ © EPA/HOW HWEE YOUNG

В этом году День Солнца совпал по времени с началом цветения сакуры в Пхеньяне © EPA/HOW HWEE YOUNG

Строгость в одежде, допустимой в КНДР, была различной в разные периоды. Но яркие цвета, откровенные вырезы и джинсы ("американская одежда") не приветствовались никогда © EPA/HOW HWEE YOUNG

Гид по Пхеньяну в традиционном корейском костюме, на который приколот значок с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. С недавнего времени на значках начал появляться и третий Ким — нынешний правитель страны Ким Чен Ын © EPA/HOW HWEE YOUNG

До 1992 года ездить на велосипеде по Пхеньяну было нельзя. Запрет был снят только в самые последние годы жизни Ким Ир Сена © AP Photo/Wong Maye-E

Кымсусанская линия трамвая ведет в мавзолей, где покоится Ким Ир Сен, и не имеет выхода к другим сетям. Проезд на ней бесплатный. Причем, в отличие от других линий, используются вагоны, произведенные в Швейцарии © EPA/HOW HWEE YOUNG

В преддверии Дня Солнца корейцы проводят уборку на всех культурных и исторических объектах — таких как эти памятники Ким Ир Сена и Ким Чен Ира рядом с художественной студией Мансудэ © EPA/HOW HWEE YOUNG

В этом году День Солнца совпал по времени с началом цветения сакуры в Пхеньяне © EPA/HOW HWEE YOUNG

В субботу, 15 апреля, жители КНДР отмечают главный государственный праздник — День рождения Ким Ир Сена, также известный как День Солнца. Согласно северокорейской конституции, Ким Ир Сен считается "вечным президентом" народной республики. После его скоропостижной кончины в 1994 году в стране был объявлен траур, продолжавшийся три года. В честь Великого вождя, который в сознании многих корейцев остается вечно живым, в Пхеньяне названы центральная площадь, футбольный стадион, главный университет, а также множество улиц и бесчисленное количество объектов в других городах КНДР. Но, пожалуй, главное напоминание о том, что товарищ Ким "живее всех живых", — это разработанная "вечным президентом" государственная идеология чучхе (опоры на собственные силы), которая по-прежнему является краеугольным камнем северокорейского государства.

Ким Ир Сен (урожденный Ким Сон Чжу) появился на свет 15 апреля 1912 года. Именно с этой даты начинается летоисчисление КНДР, согласно "календарю чучхе". Ир Сен — не настоящее имя, а революционный псевдоним вождя, который переводится как "Восходящее Солнце" (отсюда и название праздника). Вообще у Ким Ир Сена было множество пышных титулов: Великий вождь, Солнце нации, Железный всепобеждающий полководец, Маршал могучей республики, Залог освобождения человечества и т.д. Ким Ир Сеном он начал называть себя в 1932 году, после того как стал командиром одного из китайских партизанских отрядов, боровшихся с японскими оккупантами. Вскоре он превратился в одного из главных лидеров сопротивления.

Корейская Народно-Демократическая Республика была провозглашена как самостоятельное государство в 1948 году — после того, как освобожденная от японцев Корея была поделена на две части вдоль 38-й параллели. На севере утвердился коммунистический режим во главе с Ким Ир Сеном, югом же правил американский ставленник Ли Сын Ман. Но если последний руководил страной всего 12 лет, то Ким оставался у руля на протяжении 46 лет, сформировав вокруг себя культ личности. Его центральная роль в государстве была закреплена в новой и ныне действующей конституции 1972 года, в преамбуле которой Ким Ир Сен назван основателем КНДР, Солнцем нации, светочем объединения родины, который "имеет немеркнущие заслуги в деле осуществления самостоятельности человечества".

Еще одной "скрепой" для северных корейцев стала разработанная Ким Ир Сеном идея чучхе — политика, предполагающая решение всех внутренних проблем исключительно собственными силами. Лозунг, который возник в конце 1950-х годов, впоследствии стал государственной идеологией, заменив марксизм-ленинизм. В 1982 году в честь 70-летия Ким Ир Сена в Пхеньяне был воздвигнут Монумент идей чучхе. В том же году в центре столицы КНДР была построена Триумфальная арка, на барельефе которой высечена Песня о полководце Ким Ир Сене. Впрочем, к тому времени в стране едва ли можно было найти какой-либо крупный памятник или здание, не связанное с именем вождя.

С общественной точки зрения, КНДР при Ким Ир Сене была государством с практически полным отсутствием каких-либо гражданских свобод, с жесткой цензурой и разорванными международными связями. В стране при этом действовал жесткий тоталитарный контроль над общественной жизнью. После распада социалистического лагеря многие предсказывали скорое падение режима Ким Ир Сена, однако он выстоял, несмотря на тяжелейшее экономическое положение в стране.

Ким Ир Сен внезапно скончался в 1994 году в возрасте 82 лет. Его сын Ким Чен Ир наследовал власть и руководил страной до своей смерти в 2011-м, когда новым главой страны стал внук "вечного президента" Ким Чен Ын. Тело Ким Ир Сена покоится в мавзолее в мемориальном комплексе "Кымсусан", при жизни основателя КНДР являвшемся его резиденцией.