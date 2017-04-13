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Надежда Савченко создала политическую партию своего имени

Международная панорама
13 апреля, 16:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, апреля. /ТАСС
Партия получила название "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"
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Надежда Савченко

Надежда Савченко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко создала новую политическую партию - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Съезд, на котором было принято решение, состоялся сегодня в отеле Козацкий на Майдане. Также на съезде Савченко избрали главой партии", - сообщает издание "Страна.ua".

Савченко ранее состояла в рядах "Батькивщины" и по ее спискам прошла в Раду. Однако в конце октября 2016 года написала заявление о выходе из партии, а 15 декабря была исключено из ее состава. Затем Рада исключила депутата из состава украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, так как попала в немилость после своих поездок в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и переговоров с их руководством.

Депутат, тем не менее, не пожелала расставаться с политической карьерой и в том же декабре представила во Львове гражданскую платформу "РУНА" ("РУНА" - "Рух (движение) украинского народа" - прим. ТАСС). Как поясняла тогда депутат Рады, "РУНА" не является политическим проектом, "партия - это анахронизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно". Инструментом изменения политической системы Украины сторонники движения называли "настоящую украинскую элиту, не связанную с олигархами". Однако уже 7 февраля этого года "РУНА" объявила о прекращении сотрудничества с Савченко "по причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно- организационных основ".

Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.

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