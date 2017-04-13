Telegraph: продажа модных изделий из коллекций ИванкиТрамп переживает бум

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Дочь президента США Иванка Трамп посрамила своих критиков в сфере моды - продажа модных изделий под созданным ею брендом выросла за минувший год на 61%, достигнув $47,3 млн. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph со ссылкой на данные производственной компании G-III Apparel Group, стоящей за этой линией, а также таких известных фирм, как Calvin Klein, DKNY и Tommy Hilfiger.

Подобные показатели, по свидетельству газеты, резко контрастируют с утверждениями таких сетей универмагов, как Nordstrom, которые отказались ранее от продажи изделий Трамп под предлогом слабого спроса. По этой же причине отказались от дальнейших продаж модных вещей от Иванки также торговые сети Neiman Marcus, Belk, Jet и ShopStyle.

Такие шаги вызвали недовольство Дональда Трампа, заявившего, что с его дочерью "обошлись нехорошо" и объяснившего эти действия политическими мотивами. "С моей дочерью Иванкой обошлись нехорошо, - посетовал президент. - Она - прекрасный человек и всегда вдохновляет меня на правильные вещи!".

35-летняя Иванка выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Однако в начале нынешнего года она сложила с себя полномочия главы компании в связи с решением стать советником американского лидера. Ее нынешняя должность - специальная помощница президента, за ней уже закреплен кабинет в Белом доме.

В связи с этим компанию Иванки возглавила Абигейл Клем, которая ранее курировала коллекцию ювелирных изделий бренда дочери президента. "Мы гордимся тем, что наш бизнес развивается быстрыми темпами и что наш бренд перекликается с настроениями женщин, - отметила в свое время Клем в интервью Daily Telegraph. - За последний год многие открыли для себя наш бренд, что обернулось для нас значительным ростом доходов".

Эксперты в сфере моды считают, что вдохновением для создания ряда коллекций, которые, были, в частности, были представлены на ежегодной Неделе высокой моды для женщин в Нью-Йорке в феврале, послужили элегантные образы первой леди Мелании Трамп и дочери президента Иванки.

В то же время, несмотря на впечатляющий рост бренда, созданного дочерью американского лидера, его доля в общем бизнесе G-III Apparel Group остается, как замечает британское издание, по-прежнему небольшим. За весь прошлый год продажи компании достигли $2,39 млрд, что означает, что на долю линии Иванки приходится чуть менее 2% выручки.