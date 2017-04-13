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Кандидатами в президенты Ирана зарегистрировались более 500 человек

Международная панорама
13 апреля, 16:52 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Действующий президент страны Хасан Роухани и основной кандидат от консерваторов Эбрахим Раиси пока регистрацию не прошли
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ТЕГЕРАН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Более 500 человек зарегистрированы в МВД Ирана в качестве кандидатов на предстоящих 19 мая президентских выборах. Об этом сообщил секретарь Штаба по проведению выборов Али Пурали.

По данным официальных источников, фавориты начавшейся во вторник избирательной кампании - действующий президент ИРИ Хасан Роухани и основной кандидат от консерваторов Эбрахим Раиси - пока не зарегистрировались. Они могут сделать это до 15 апреля включительно.

В среду удостоверение кандидата получил бывший президент Махмуд Ахмадинежад. Это вызвало широкий резонанс и множество негативных комментариев. Они связаны с тем, что руководитель страны аятолла Али Хаменеи осенью прошлого года рекомендовал Ахмадинежаду воздержаться от участия в президентской гонке. Это, как считает иранский лидер, будет "неразумными и нецелесообразными", поскольку "разделит иранское общество на два противоположных полюса".

В статье 35 закона о выборах ИРИ говорится, что кандидат в президенты должен быть "иранцем по происхождению и гражданству, уважаемым религиозным и политическим деятелем, компетентным, добродетельным, приверженным принципам исламской революции и официальной религии (исламу шиитского толка - прим. ТАСС), а также должен иметь хорошую репутацию". Эта весьма общая формулировка объясняет массовость обращения за регистрацией. Удостоверения кандидатов получают люди самых разнообразных профессии - от депутатов меджлиса (парламента) до киноактеров и телеведущих. В числе зарегистрированных 13 женщин, которым иранское законодательство не запрещает занимать государственные должности.

Регистрация кандидатов началась в МВД ИРИ 11 апреля и будет продолжаться пять дней. После этого окончательный список кандидатов, имена которых будут внесены в избирательные бюллетени, утвердит Наблюдательный совет (НБ) ИРИ. Входящие в его состав представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы проведут жесткий отбор. Как показывает практика прошлых президентских кампаний, они отвергают подавляющее большинство кандидатур, оставляя лишь наиболее достойных. В итоге в списке остается не более 10 имен.

Глава НБ аятолла Ахмад Джаннати заявил накануне журналистам, что многие регистрируемые кандидаты "не обладают необходимой компетенцией" и не имеют никаких шансов пройти отбор. Официальный представитель НБ Аббас Али Кодходаи обратился сегодня к населению с призывом соблюдать установленный законодательством для кандидата в президенты возрастной ценз (не моложе 40 лет).

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Хаменеи, Али Роухани, Хасан
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