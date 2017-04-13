Мирный житель ранен в ДНР в результате обстрела

ДОНЕЦК, 13 апреля. /ТАСС/. Мирный житель села Коминтерново Новоазовского района на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сегодня днем получил ранение из-за обстрела. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании республики.

"В результате обстрела со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) в 15:45 осколочные ранения получил мужчина 1960 года рождения. По улице Кирова, 1 дом разрушен полностью, по адресу Кирова, 3 - сильно поврежден", - сказал представитель командования.

Накануне участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске высказались за приверженность "пасхальному перемирию", которое вступило в свою силу еще с полуночи 1 апреля. При этом в первую же ночь с наступлением режима тишины, как сообщили в ДНР, украинские военнослужащие допустили семь нарушений. Очередной режим прекращения огня вступил в силу с 10:00 13 апреля.