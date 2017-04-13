СБ ООН принял решение завершить миротворческую миссию на Гаити

ООН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности продлил на последние полгода - до 15 октября - Миссию ООН по стабилизации на Гаити (МООНСГ) и принял решение заменить ее меньшей по масштабу миротворческой операцией, которая сосредоточится на поддержании общественного порядка в стране и подготовке национальной полиции. Соответствующая резолюция получила поддержку всех членов СБ, включая Россию.

В документе Совбез постановил "постепенно сокращать численность военного компонента МООНСГ в течение заключительного шестимесячного периода и полностью вывести его из Гаити к 15 октября 2017 года". Согласно резолюции, последующая Миссия ООН по поддержанию мира на Гаити (МООНППГ) начнет работу 16 октября и "будет иметь в своем составе не более семи сформированных полицейских подразделений" общей численностью 980 человек, а также "295 полицейских, набранных на индивидуальной основе". Срок ее полномочий рассчитан до 15 апреля 2018 года. Новой миссии будет поручено "оказывать содействие правительству Гаити в укреплении правоохранительных органов" страны, наблюдать за положением в области прав человека, а также "обеспечивать защиту всех гражданских лиц, находящихся под непосредственной угрозой физического насилия".

По итогам голосования исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев заявил, что Москва поддержала резолюцию, "исходя из важной роли, которую миссия ООН играет в стабилизации ситуации в стране и необходимости продолжения оказания содействия правительству Гаити". Вместе с тем он обратил внимание на то, что в принятом документе недостаточно ясно обозначены полномочия новой миссии.

"С одной стороны ей дано поручение то ли осуществлять самой, то ли содействовать правительству в осуществлении мониторинга прав человека. С другой - оказывается, что данное решение Совет принимает в соответствии с главой VII Устава ООН, предполагающей применение силы. Нам непонятно, каким образом это в принципе осуществимо на практике", - отметил дипломат.

Миссия, омраченная скандалами

Миссия ООН по стабилизации на Гаити была учреждена в 2004 году для сдерживания конфликта, возникшего в стране на почве острого внутриполитического кризиса. В 2010 году на Гаити произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали свыше 220 тыс. человек. За ним последовала эпидемия холеры, унесшей 9 тыс. жизней. Общее число заболевших превысило 700 тыс.

По состоянию на 28 февраля, в составе МООНСГ несли службу 2,3 тыс. военнослужащих и 2,4 тыс. полицейских, а также свыше 1000 гражданских сотрудников. За 13 лет потери миссии составили 186 человек. Операция на Гаити обходилась ООН в 346 млн долларов в год.

За время своего существования миссия не раз подвергалась критике, а также сталкивалась с обвинениями в свой адрес. По мнению местных жителей и эпидемиологов, эпидемия холеры на Гаити началась из-за халатности непальских миротворцев, которые сливали в реку сточные воды из своего лагеря. Эксперты утверждают, что штамм вируса, выявленный на Гаити, близок к тому, что распространен в Южной Азии. За последние годы против ООН в США были поданы несколько судебных исков с требованием выплатить компенсацию за вспышку холеры, а также ликвидировать ее последствия, однако всемирная организация настаивает на том, что пользуется иммунитетом от судебных преследований.

За день до принятия резолюции МООНСГ снова оказалась в центре внимания из-за опубликованного агентством Associated Press (AP) расследования, согласно которому миротворцы из Шри-Ланки были вовлечены в растление несовершеннолетних в Гаити.