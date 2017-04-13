Reuters: Госдеп сохранил мораторий на найм сотрудников

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Мораторий на прием сотрудников в федеральные ведомства был снят в США, однако это ограничение осталось в силе для Госдепартамента. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжение которого попал документ Административно-бюджетного управления Белого дома, уведомляющий о соответствующем решении.

"Несмотря на то, что Административно-бюджетное управление Белого дома с 12 апреля отменило мораторий на прием сотрудников, Госдепартамент на сегодняшний день сохранит ограничение. О любых изменениях на этот счет будет сообщено отдельно", - приводит агентство текст циркуляра, распространенного внутри внешнеполитического ведомства.

Никаких других подробностей по поводу кадровой политики ведомства агентство не приводит.