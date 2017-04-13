Reuters: Госдеп сохранил мораторий на найм сотрудников

Мутко: Кубок конфедераций не поможет РФС в финансовом планеСпорт 13 апреля, 18:29
Мутко: отставание при строительстве стадиона в Самаре будет ликвидировано в августеСпорт 13 апреля, 18:28
Мутко: отбор кандидатов на пост гендиректора РУСАДА следует продлить до конца апреляСпорт 13 апреля, 18:25
Течение Эль-Ниньо влияет на распространение холерыСоциальная ответственность 13 апреля, 18:22
Значительная часть вечной мерзлоты может растаять к концу векаСоциальная ответственность 13 апреля, 18:13
Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчахСпорт 13 апреля, 18:08
Гималайские ледники наделили юридическими правамиСоциальная ответственность 13 апреля, 18:04
Путин обсудил с СБ РФ перспективы отношений с США в контексте ситуации в СирииПолитика 13 апреля, 18:00
Врач сборной России по футболу Безуглов стал лауреатом премии "Прометей"Спорт 13 апреля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Мораторий на прием сотрудников в федеральные ведомства был снят в США, однако это ограничение осталось в силе для Госдепартамента. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжение которого попал документ Административно-бюджетного управления Белого дома, уведомляющий о соответствующем решении.
"Несмотря на то, что Административно-бюджетное управление Белого дома с 12 апреля отменило мораторий на прием сотрудников, Госдепартамент на сегодняшний день сохранит ограничение. О любых изменениях на этот счет будет сообщено отдельно", - приводит агентство текст циркуляра, распространенного внутри внешнеполитического ведомства.
Никаких других подробностей по поводу кадровой политики ведомства агентство не приводит.