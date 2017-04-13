Рада одобрила увольнение главы Фонда государственного имущества Украины

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Верховная рада дала согласие на увольнение Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины. Соответствующий проект постановления поддержали 242 депутата при минимально необходимых 226.

Сам Билоус сообщил 10 апреля, что написал заявление об отставке. На этой должности он проработал около трех лет. Руководство ФГИ ранее неоднократно подвергалось критике со стороны главы правительства Украины Владимира Гройсмана, в том числе после неудачных попыток приватизировать Одесский припортовый завод.