NBC: Трамп провел почти треть срока на посту президента в своем поместье во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Дональд Трамп с момента вступления на пост президента США и до 13 апреля провел в своем поместье "Мар-а-Лаго" во Флориде в общей сложности 25 дней, причем перелеты из Вашингтона и обратно, а также пребывание сотрудников аппарата Белого дома оплачивались из госказны. Эти подсчеты привела сегодня телекомпания NBC, отметив, что на перелеты во Флориду и пребывание там пришлось почти 28% от общего времени нахождения Трампа на посту президента.

По данным телекомпании, один час эксплуатации президентского авиалайнера Air Force One обходится в $142 380, а перелет из Вашингтона в Палм-Бич и обратно - примерно в $1 млн. Как сообщил NBC представитель администрации Белого дома, во время поездки Трампа во Флориду его сопровождает небольшое число сотрудников, а расходы на их пребывание в отеле и питание оплачивает федеральное правительство.

Экс-президент США Барак Обама, по данным NBC, за тот же период времени провел за пределами Белого дома 14 дней, а рекорд по числу дней, проведенных вне президентской резиденции - 34 дня - принадлежит президенту Джорджу Бушу-младшему.

Поместье "Мар-а-Лаго" было построено в 1924-1927 гг. в окрестностях Палм-Бич по решению одной из богатейших женщин того времени - Марджори Мерриуизер Пост. Она завещала участок площадью 69 тыс. квадратных метров правительству США с тем, чтобы он использовался в качестве возможного места отдыха президентов США, а также для приема иностранных гостей. Однако в то время курорт не использовался в этих целях и через несколько лет был возвращен в собственность семьи первоначальной владелицы.

В 1985 году Трамп приобрел его за $10 млн и значительно перестроил, превратив в эксклюзивный клуб. Сейчас в комплексе "Мар-а-Лаго" - 126 комнат общей площадью 10 тыс. квадратных метров, 33 ванные комнаты, 12 каминов, пять теннисных кортов, три бомбоубежища и один парадный мраморный обеденный стол длиной 8,8 метра. Первоначальный членский взнос в клубе составлял $100 тыс., однако, по данным NBC, после того, как Трамп занял пост президента, размеры взноса возросли до $200 тыс.