Асад: у РФ не было времени, чтобы предупредить Сирию об авиаударе США

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия не предупредила Сирию о грядущем американском авиаударе по авиабазе сирийских правительственных сил, потому что не имела времени для этого. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью агентству France-Presse.

"Нет, они (российская сторона - прим. ТАСС) не предупредили нас,- сказал Асад. - Потому что у них не было времени для того, чтобы предупредить, потому что американцы позвонили им, возможно, за несколько минут до начала (удара - прим. ТАСС), или, как говорят некоторые, уже после начала, потому что для того, чтобы достичь базы, нужно время".

При этом, добавил он, сирийские правительственные силы по некоторым признакам заранее смогли предугадать, что американцы готовят удар, и успели принять меры для нейтрализации его последствий.

Президент Сирии опроверг заявление американской стороны о том, что в результате налета на военный аэродром в провинции Хомс было уничтожено 20% самолетов ВВС Сирии. "Воздушный удар не повлиял на нашу огневую мощь, нашу способность атаковать террористов", - сказал он.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск задействовал химоружие. ВС США 7 апреля нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака. Жертвами этого обстрела стали 10 человек.