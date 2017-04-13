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Столтенберг: отношения с РФ станут главной темой майского саммита НАТО

Международная панорама
13 апреля, 19:18 дата обновления: 13 апреля, 19:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Как утверждает генсек альянса, НАТО стремится сократить напряженность в отношениях и найти пути "совместного проживания" с Россией
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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Выстраивание дальнейших связей с Россией станет основной темой предстоящего в Брюсселе в следующем месяце саммита Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Университете имени Джорджа Вашингтона. Столтенберг находится в Вашингтоне с визитом.

По его словам, Североатлантический альянс стремится "сократить напряженность и найти пути совместного проживания" с Россией. Эта тема, как отметил генсек НАТО, обсуждалась на встрече 12 апреля с президентом США Дональдом Трампом "и его командой, занимающейся вопросами безопасности". "Это будет основной вопрос, который мы будем обсуждать, когда НАТО встретится в мае в Брюсселе", - подчеркнул Столтенберг.

Ранее Белый дом уже подтвердил, что Трамп примет участие в саммите НАТО, запланированном на 25 мая в столице Бельгии.

Столтенберг также повторил свои недавние заверения в том, что Североатлантический блок не стремится к "новой холодной войне" и "гонке вооружений" с Россией.

О Сирии

НАТО на данном этапе не изучает вопрос о своем возможном вмешательстве в боевые действия в Сирии, заявил генсек альянса.

"Не было призыва к тому, чтобы НАТО как альянс был напрямую вовлечен в конфликт в Сирии", - подчеркнул Столтенберг.

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Персоны
Столтенберг, Йенс
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Кризис в Сирии Отношения России и НАТО
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