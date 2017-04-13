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СМИ: в Нью-Йорке созданы спецбригады для оказания медпомощи при терактах

Международная панорама
13 апреля, 19:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По сведениям источников New York Daily News, отряды в составе 25 человек включают в себя пожарных и медиков
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НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти Нью-Йорка сформировали специальные бригады экипированных бронежилетами и шлемами медиков, которые специализируются на оказании срочной помощи людям в случае терактов, инцидентов со стрельбой в общественных местах или иных происшествий. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете New York Daily News.

По сведениям источников издания, данные группы быстрого реагирования созданы в составе службы пожарной охраны крупнейшего мегаполиса США с учетом имевших место в Париже терактов, а также нападения на посетителей ночного клуба Florida Pulse в городе Орландо (штат Флорида) в 2016 году, во время которого погибли 49 человек. Как отмечается в публикации, руководитель пожарной службы мегаполиса США Даниэль Найгро ранее подчеркивал, что произошедшее во Флориде вынудило чрезвычайные службы Нью- Йорка пересмотреть некоторые методы работы.

Главной задачей бригад является помощь гражданам на местах в тех ситуациях, когда полиция еще не успела взять под контроль зону, где произошел инцидент. Отряды в составе 25 человек включают в себя пожарных и медиков. Они будут действовать на всей территории Нью-Йорка.

Как отмечает издание, участники указанных групп получили пуленепробиваемые бронежилеты и шлемы военного образца. В общей сложности служба пожарной охраны закупила 600 данных предметов экипировки.

В статье отмечается, что один из отрядов такого типа впервые был развернут в сентябре 2016 года в центре нью- йоркского района Манхэттен, официально об этом тогда не сообщали. 17 сентября прошлого года в квартале Челси прогремел взрыв, ранения получил 31 человек. Бригада начала оказывать медицинскую помощь еще до того, как власти заявили, что взяли район под контроль.

Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва самодельную бомбу, корпус которой был сделан из скороварки. Она была вывезена с места происшествия и уничтожена на специальном полигоне. Спустя два дня в штате Нью-Джерси после перестрелки с полицией был задержан подозреваемый - выходец из Афганистана Ахмад Хан Рахими. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство, а также в подготовке и организации взрывов; свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Рахими не признает.

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