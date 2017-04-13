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США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу

Международная панорама
13 апреля, 19:39 дата обновления: 13 апреля, 19:59 UTC+3
Американские военные называют эту сверхмощную фугасную авиационную бомбу "матерью всех бомб"
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Материал из 1 страницы
Бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb

Бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb

© U.S. Department of Defense photograph

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон подтвердил, что впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США "матерью всех бомб". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.

"Впервые эта бомба была использована в бою", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что операция "разрабатывалась уже несколько месяцев".

США "нанесли авиаудар по тоннельному комплексу" местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в уезде Ачин провинции Нангархар (на востоке Афганистана). "Американский летательный аппарат сбросил бомбу GBU-43", - указал Стамп. При совершении авиаудара, отметили в Пентагоне, "все риски для афганских и американских ВС были минимизированы", "в то же самое время он нанес максимальный ущерб" ИГ и ее объектам. По словам Стампа, США "приняли все меры предосторожности, чтобы избежать жертв среди мирного населения".

"Поскольку потери ИГ (в Афганистане) растут, они используют самодельные взрывные устройства, бункеры и туннели, чтобы усилить свою защиту, - прокомментировал нанесение удара командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон. - Это (бомба) - верное средство поражения для преодоления этих препятствий и поддержания темпа наступления на ИГ".

По сведениям источников телеканала CNN, бомба была сброшена с самолета "несколько часов назад", американские военные в настоящее время оценивают нанесенный экстремистам ущерб. В репортаже боеприпас называют "самой большой из неядерных бомб", имеющихся в распоряжении США. CNN отмечает, что ранее поступала информация об использовании данного вида боеприпасов в Ираке. 

Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонн. Она оснащена системой спутникового наведения.

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Борьба с "Исламским государством"
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