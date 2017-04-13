Установлена личность исполнителя теракта в Танте

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Египта объявило об установлении личности террориста-смертника, взорвавшего бомбу в церкви в городе Танта. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным МВД, исполнителя теракта звали Мамдух Амин Мухаммед Багдади. Он проживал в городе Кена в центре страны.

9 апреля в двух египетских городах Танта и Александрия были совершены крупнейшие за последние годы теракты в стране. В двух христианских соборах смертники подорвали мощные бомбы во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья. По официальным данным, погибли 45 человек, свыше 120 пострадали.

В среду МВД Египта объявило об установлении личности исполнителя теракта в церкви в Александрии. По информации ведомства, взрыв осуществил Махмуд Хасан Мубарак Абдалла 1986 года рождения, житель провинции Суэц, сотрудник одной из нефтяных компаний. Ранее он находился в розыске по уголовному делу.