Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Установлена личность исполнителя теракта в Танте

Международная панорама
13 апреля, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Исполнителя теракта звали Мамдух Амин Мухаммед Багдади, сообщает МВД Египта
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Египта объявило об установлении личности террориста-смертника, взорвавшего бомбу в церкви в городе Танта. Об этом сообщило агентство Reuters.

Читайте также новости по теме:
Серия терактов в Египте
© EPA/MOHAMED HOSSAM
Президент Египта назвал терактами взрывы в Танте и Александрии
Теракты в Египте в Вербное воскресенье унесли жизни более 40 человек
У кафедрального собора в Александрии прогремел взрыв

По данным МВД, исполнителя теракта звали Мамдух Амин Мухаммед Багдади. Он проживал в городе Кена в центре страны.

9 апреля в двух египетских городах Танта и Александрия были совершены крупнейшие за последние годы теракты в стране. В двух христианских соборах смертники подорвали мощные бомбы во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья. По официальным данным, погибли 45 человек, свыше 120 пострадали.

В среду МВД Египта объявило об установлении личности исполнителя теракта в церкви в Александрии. По информации ведомства, взрыв осуществил Махмуд Хасан Мубарак Абдалла 1986 года рождения, житель провинции Суэц, сотрудник одной из нефтяных компаний. Ранее он находился в розыске по уголовному делу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Серия терактов в Египте
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу
2
Первый канал не будет транслировать "Евровидение-2017"
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Неизвестный предмет взорвался в руках у подростка в Санкт-Петербурге
7
Орешкин предупредил о рисках замедления роста ВВП и укрепления рубля
Темы дня
Загрузка...
Реклама