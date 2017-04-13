США не будут принимать участие в конференции по Афганистану в Москве

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США не планируют принимать участие в консультациях по Афганистану, которые пройдут 14 апреля в российской столице. Об этом заявил и. о. руководителя пресс- службы Госдепартамента Марк Тонер в ходе регулярного брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"Мы не планируем принимать участие в региональных переговорах 14 апреля, которые были организованы российским правительством", - сказал он.

14 апреля в Москве пройдут консультации, посвященные процессу национального примирения и началу прямых переговоров властей Афганистана с талибами. В общей сложности приглашения на участие во встречах направлены 12 государствам, в том числе некоторым республикам Центральной Азии и членам ЕС. Как сообщалось ранее, готовность приехать в Москву для участия в мероприятии выразило радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ). Китай будет представлять спецпосланник по делам Афганистана Дэн Сицзюнь, администрация США ранее отказалась направить в Москву своих представителей.

В декабре 2016 года в Москве состоялись консультации между дипломатами России, Пакистана и Китая, на которых обсуждался запуск процесса национального примирения в Афганистане. В середине февраля этого года переговоры по афганской проблематике прошли уже в шестистороннем формате: к ним присоединились представители Афганистана, Ирана и Индии.