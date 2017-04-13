Генсек ООН осудил казнь троих палестинцев в секторе Газа

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ООН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает казнь троих палестинцев в контролируемом движением ХАМАС секторе Газа по обвинению в сотрудничестве с Израилем. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Мы осуждаем осуществленную ХАМАС казнь троих мужчин в Газе и подчеркиваем, что генсек выступает против смертной казни, тем более когда она приводится в исполнение в отсутствие справедливого суда и без одобрения палестинского президента, а также в нарушение палестинского и международного права. Мы призываем власти в Газе немедленно прекратить применять высшую меру наказания и придерживаться своих обязательств в рамках международного права и национальных законов", - сказал представитель генсека.
Как сообщила 6 апреля газета "Аль-Яум ас-Сабиа", приговор троим палестинцам был вынесен военным судом Газы, сформированным ХАМАС. Они обвинялись в "сотрудничестве с израильской разведкой", в частности, в передаче спецслужбам информации о деятельности и дислокации боевых отрядов движения, координат пусковых ракетных установок, адресов проживания палестинских лидеров в Газе и маршрутов их передвижения.
Власти палестинской автономии на Западном Берегу реки Иордан осудили казнь в Газе, назвав вынесенный судом приговор неконституционным, так как он не был утвержден президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.