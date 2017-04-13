Маккейн: формирование армии Косова должно произойти через изменение конституции

БЕЛГРАД, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сенатор-республиканец Конгресса США Джон Маккейн (от штата Аризона) считает, что Косово должно иметь свою армию, однако она должна быть создана путем внесения изменений в конституцию непризнанной республики. Об этом он заявил, выступая в парламенте самопровозглашенного государства.

"Трансформация Сил безопасности Косова в армию Косова должна быть проведена через конституционные поправки. Это должен быть процесс, включающий все меньшинства, в том числе косовских сербов", - сказал Маккейн. Сенатор добавил, что мир в регионе зависит от диалога между Белградом и Приштиной.

Парламентарий посетил почти все страны бывшей Югославии в рамках своего балканского турне. По мнению аналитиков, главной целью визита было припугнуть государства региона наплывом мигрантов, максимально "монетизировать" результаты недавней американской агрессии в Сирии, оказать давление на сербское правительство за его связи с Россией и торжественно сообщить Черногории о ратификации Соединенными Штатами протокола о ее вступлении в НАТО.

Идея создания полноценной армии путем реформирования Сил безопасности впервые прозвучала в Приштине в связи с ситуацией вокруг поезда Белград - Косовска-Митровица. После этого инцидента парламент непризнанной республики одобрил инициативу лидера Косова Хашима Тачи о создании ВС. Политик даже пообещал уйти в отставку, если парламент автономного края не поддержит создание армии. Однако основные союзники Косова - США и НАТО - выступили против такой идеи.

Москва также осудила эти шаги властей Косова, назвав намерение Приштины создать армию вопреки позиции Белграда и косовских сербов абсолютно безответственным шагом, крайне опасным для стабильности на Балканах и европейского континента в целом. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, идея косовских ВС противоречит основополагающему документу - резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, которая предусматривает силовое присутствие в крае исключительно на основе мандата СБ ООН.