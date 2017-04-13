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Госдеп утверждает, что линия связи с РФ по предотвращению инцидентов над Сирией работает

Международная панорама
13 апреля, 22:08 дата обновления: 13 апреля, 22:27 UTC+3
Ио руководителя пресс-службы ведомства Марк Тонер заявил, что это "помогает гарантировать, что ни российские, ни американские пилоты не пострадают во время военных миссий в регионе"
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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США утверждает, что горячая линия связи между Минобороны РФ и Пентагоном по предотвращению инцидентов в небе над Сирией по-прежнему функционирует. Об этом заявил ио руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер в ходе регулярного брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

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"Насколько я понимаю, эти контакты осуществляются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. С точки зрения Тонера, такое взаимодействие "помогает гарантировать, что ни российские, ни американские пилоты не пострадают во время военных миссий в (сирийском) регионе".

Во время брифинга его переспросили, действительно ли речь идет о горячей линии связи, работа которой была приостановлена после нанесения Вашингтоном ракетного удара по аэродрому в сирийской провинции Хама, на что Тонер ответил утвердительно. "Я видел эти сообщения. Однако, я так понимаю, что после она (горячая линия. - прим. ТАСС) была восстановлена", - ответил дипломат.

7 апреля официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Минобороны приостанавливает с 8 апреля работу предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании горячей линии связи с Пентагоном, военному атташе США была вручена соответствующая нота. Он уточнил, что соответствующая нота также была направлена в Пентагон по военно-дипломатическим каналам днем. Российская сторона пошла на такой шаг после удара американских эсминцев крылатыми ракетами по аэродрому сирийских ВВС "Аш-Шайрат" в провинции Хомс.

10 апреля представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) полковник Джон Томас заявил журналистам, что военные Соединенных Штатов и России продолжают по мере необходимости осуществлять контакты для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии, несмотря на прекращение действия так называемой горячей линии связи между Минобороны РФ и Пентагоном. Никаких деталей относительно этого взаимодействия он не привел, также не обозначив, на каком уровне осуществляются такие контакты.

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