Госдеп утверждает, что линия связи с РФ по предотвращению инцидентов над Сирией работает

Хэмилтон и Феттель в Бахрейне определят единоличного лидера сезона "Формулы-1"Спорт 14 апреля, 0:34
СМИ: бывший футболист "Кубани" Сиссе обвинен в шантаже ВальбуэнаСпорт 14 апреля, 0:02
"Аякс" победил "Шальке" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги ЕвропыСпорт 13 апреля, 23:56
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Андерлехтом" в первом матче 1/4 финала Лиги ЕвропыСпорт 13 апреля, 23:55
В память о принцессе Диане возле Кенсингтонского дворца создан Белый садОбщество 13 апреля, 23:42
Юношеская сборная России по хоккею обыграла шведов в стартовом матче ЧМСпорт 13 апреля, 23:10
Крамник обыграл Ананда в первом матче на шахматном супертурнире в ЦюрихеСпорт 13 апреля, 22:59
Глава ЦРУ назвал WikiLeaks "вражеской службой разведки"Международная панорама 13 апреля, 22:44
Трамп: Пентагон имел разрешение на применение в Афганистане сверхмощной бомбыМеждународная панорама 13 апреля, 22:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США утверждает, что горячая линия связи между Минобороны РФ и Пентагоном по предотвращению инцидентов в небе над Сирией по-прежнему функционирует. Об этом заявил ио руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер в ходе регулярного брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.
"Насколько я понимаю, эти контакты осуществляются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. С точки зрения Тонера, такое взаимодействие "помогает гарантировать, что ни российские, ни американские пилоты не пострадают во время военных миссий в (сирийском) регионе".
Во время брифинга его переспросили, действительно ли речь идет о горячей линии связи, работа которой была приостановлена после нанесения Вашингтоном ракетного удара по аэродрому в сирийской провинции Хама, на что Тонер ответил утвердительно. "Я видел эти сообщения. Однако, я так понимаю, что после она (горячая линия. - прим. ТАСС) была восстановлена", - ответил дипломат.
7 апреля официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Минобороны приостанавливает с 8 апреля работу предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании горячей линии связи с Пентагоном, военному атташе США была вручена соответствующая нота. Он уточнил, что соответствующая нота также была направлена в Пентагон по военно-дипломатическим каналам днем. Российская сторона пошла на такой шаг после удара американских эсминцев крылатыми ракетами по аэродрому сирийских ВВС "Аш-Шайрат" в провинции Хомс.
10 апреля представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) полковник Джон Томас заявил журналистам, что военные Соединенных Штатов и России продолжают по мере необходимости осуществлять контакты для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии, несмотря на прекращение действия так называемой горячей линии связи между Минобороны РФ и Пентагоном. Никаких деталей относительно этого взаимодействия он не привел, также не обозначив, на каком уровне осуществляются такие контакты.