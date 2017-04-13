Обвинение двух россиян в подготовке переворота в Черногории отправлено в Высший суд страны

БЕЛГРАД, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Специальная прокуратура Черногории направила в Высший суд страны обвинительный акт в отношении 16 участников попытки переворота в стране 16 октября 2016 года. Как сообщила пресс-служба Высшего суда, среди обвиняемых - лидеры оппозиции страны, а также двое россиян.

"Россияне обвиняются в создании криминальной группы, готовившей переворот, и попытке терроризма", - говорится в сообщении. Помимо граждан РФ Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова прокуратура обвиняет в попытке переворота оппозиционных лидеров Черногории Андрию Мандича и Милана Кнежевича. Среди обвиняемых также водитель Мандича Михайло Чадженович, бывший командир жандармерии Сербии Братислав Дикич, граждане Сербии и Черногории.

Прокуратура утверждает, что Шишмаков и Попов заплатили гражданину Сербии Александару Синджеличу, чтобы он собрал группу во главе с Дикичем, которая во время выборов напала бы на здание парламента и ликвидировала экс-премьера страны Мило Джукановича.

Запрос на допрос

Специальная прокуратура Черногории направила России запрос о том, чтобы допрос обвиняемых россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова состоялся в присутствии представителей прокуратуры Черногории. Как заявил сегодня министр юстиции Черногории Зоран Пажин, ответа от РФ пока не поступило.

Ранее газета "Политика" сообщила, что российские правоохранительные органы поставили в неловкое положение специального государственного прокурора Черногории Миливоя Катнича фактом задержания в России Анание Никича, подозреваемого в подготовке переворота. "Катнич сейчас находится в большом затруднении, поскольку ему нужно представить органам РФ доказательства того, что Никич замешан в уголовном деле", - пишет издание, добавляя, что Черногории теперь предстоит сложная задача убедить российских следователей в том, что Никич действительно замышлял переворот, поскольку на этих обвинениях черногорский режим строит все свои обвинения на протяжении уже нескольких месяцев.

Сфабрикованное дело

Один из лидеров Демократического фронта Черногории Андриа Мандич назвал обвинения прокуратуры "абсурдными и сфабрикованными". "Посмотрим, одобрит ли суд это обвинение, основанное на словах двух человек, один из которых отказался от показаний, а второй признан свидетелем, не заслуживающим доверия", - заявил Мандич.

Оппозиционер заявил, что не ожидает от черногорских органов справедливого решения, поскольку вся их деятельность подчинена одному-единственному человеку.

Согласно закону, высший суд Черногории должен будет дать ответ на запрос Специальной прокуратуры страны в течение 15 дней.

Доказательства рассыпаются

Ранее главный свидетель по делу о попытке переворота в Черногории Мирко Велимирович заявил, что давал показания о подготовке путча под давлением черногорской прокуратуры.

"Не хочу ложными показаниями вызвать страдания и потерю чьей-то свободы. Я хочу успокоить свою совесть, сообщив правду о событиях в октябре 2016 года. Мое предыдущее признание было сфабриковано государственной прокуратурой Черногории, когда я подписывал признание, то не читал его, никто мне его не зачитывал. У нас не было планов совершать насилие по отношению к гражданам Черногории, их политическим или государственным представителям, или полиции или захватить власть насильственными средствами", - говорится в письменном заявлении Велимировича, заверенном в суде сербского города Нови-Пазар и озвученном оппозиционной партийной коалицией "Демократический фронт".

Обвинения в адрес России

Специальный прокурор Черногории Миливой Катнич выступил с утверждением, что некие "российские органы" якобы принимали участие в подготовке переворота в Черногории. "За этими событиями стоят националистические структуры из РФ, но мы сейчас знаем, что в них были включены российские государственные органы", - утверждал он.

Слова прокурора прозвучали сразу после публикаций в британской прессе, в которых высказывались утверждения, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы. При этом ранее Катнич заявлял, что "у Черногории нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено".

Реакция Москвы

Подобные обвинения вызвали резкую реакцию в Москве. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственным заявление прокурора Черногории Миливоя Катнича о том, что официальные органы власти РФ якобы готовили переворот в этой стране. "Мы сожалеем в связи с тем, что звучат из уст высокопоставленных официальных представителей подобные обвинения (в подготовке Москвой переворота в Черногории), - заявил он журналистам. - Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления британских СМИ и прокурора Черногории об участии сотрудников российских госорганов в подготовке переворота в этой стране голословными. "Мы понимаем, что британским СМИ до всего есть дело", - сказал Лавров. "Новость (об участии российских госорганов в подготовки переворота в Черногории) стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нашей страны в хакерских атаках против всего Запада, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое другое, - подчеркнул министр. - Ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было".