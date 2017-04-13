Французские масоны выступили против Марин Ле Пен

ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Сразу семь лож французских масонов выступили с призывом не голосовать за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах. Соответствующее заявление было распространено меньше, чем за две недели до первого тура голосования.

"Мы не намерены давать указаний, за какого кандидата голосовать, но хотели бы напомнить наши ценности: гуманизм и приверженность Республике. В этой связи мы призываем французов не поддаваться влиянию неопопулистов, которые поднимаются в Европе, и преградить путь "Национальному фронту", - отмечается в послании масонских организаций.

По данным AFP, семь подписавших призыв лож объединяют порядка 90 тысяч посвященных - то есть половину всех масонов Франции.

"Национальный фронт" выступает против притока мигрантов во Францию и большую независимость Парижа от решений ЕС. Марин Ле Пен, являющаяся одним из фаворитов предвыборных опросов, неоднократно заявляла, что в случае победы на президентских выборах проведет в стране референдум по вопросу о выходе из ЕС, а также откажется от евро.