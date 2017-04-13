Трамп: Пентагон имел разрешение на применение в Афганистане сверхмощной бомбы

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские вооруженные силы располагали разрешением политического руководства США на применение в Афганистане сверхмощной неядерной авиабомбы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас самые лучшие вооруженные силы в мире, и они проделали работу, как обычно. Мы дали им полное разрешение", - сказал американский лидер, не уточняя, лично он ли дал санкцию на использование в Афганистане упомянутого боеприпаса.

При этом Трамп охарактеризовал данную операцию в Афганистане как успешную. "Это была еще одна чрезвычайно успешная миссия", - заверил руководитель американской администрации. Кроме того, он выразил мнение, что и в целом ВС США после его прихода к власти в январе текущего года стали действовать успешнее в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). "Если посмотреть на то, что произошло за последние восемь недель и сравнить с предыдущими восемью годами (пребывания у власти в США президента Барака Обамы - прим. ТАСС), то можно увидеть огромную разницу", - считает Трамп.

Его попросили пояснить, следует ли использование в Афганистане сверхмощной авиабомбы рассматривать как предупредительный сигнал КНДР. "Не знаю, посылает ли это сигнал. Не имеет никакого значения. Северная Корея представляет собой проблему, которая будет решена", - заявил президент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также отказался пояснить, было ли решение о применении в Афганистане сверхмощной неядерной бомбы MOAB одобрено лично Трампом. "Я в эти детали сейчас вдаваться не буду", - заявил Спайсер на регулярном брифинге для журналистов. Официальный представитель руководителя американской администрации также утверждал, что "США предприняли все меры предосторожности, необходимые для предотвращения гибели мирных граждан и сопутствующего ущерба в результате данной операции". Как и Пентагон, Спайсер заявил, что целью удара был комплекс туннелей, использовавшихся ИГ.