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Трамп: Китай активно работает над разрешением кризиса с ядерной программой КНДР

Международная панорама
13 апреля, 23:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Американский лидер заявил, что "стал по-настоящему" уважать председателя КНР Си Цзиньпина
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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Китай активно принимает меры для урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. Такую оценку действиям Пекина в отношении ядерной проблемы Пхеньяна дал президент США Дональд Трамп.

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"Я скажу следующее. Мне кажется, Китай действительно очень напряженно работает", - заявил глава американской администрации. При этом он сообщил, что "стал по-настоящему" уважать председателя КНР Си Цзиньпина. Китайского лидера его американский коллега охарактеризовал как "отличного человека", напомнив, что они на прошлой неделе провели двухдневный саммит в штате Флорида.

"Посмотрим, как пойдут дела. Мне кажется, что он (Си Цзиньпин - прим. ТАСС) очень напряженно пытается (способствовать преодолению кризиса вокруг Северной Кореи - прим. корр. ТАСС)", - добавил Трамп. По его словам, КНДР "представляет собой проблему; проблема будет решена".

Американо-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в поместье Трампа "Мар-а-Лаго" 6-7 апреля.

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