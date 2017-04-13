Трамп: Китай активно работает над разрешением кризиса с ядерной программой КНДР

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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Китай активно принимает меры для урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. Такую оценку действиям Пекина в отношении ядерной проблемы Пхеньяна дал президент США Дональд Трамп.
"Я скажу следующее. Мне кажется, Китай действительно очень напряженно работает", - заявил глава американской администрации. При этом он сообщил, что "стал по-настоящему" уважать председателя КНР Си Цзиньпина. Китайского лидера его американский коллега охарактеризовал как "отличного человека", напомнив, что они на прошлой неделе провели двухдневный саммит в штате Флорида.
"Посмотрим, как пойдут дела. Мне кажется, что он (Си Цзиньпин - прим. ТАСС) очень напряженно пытается (способствовать преодолению кризиса вокруг Северной Кореи - прим. корр. ТАСС)", - добавил Трамп. По его словам, КНДР "представляет собой проблему; проблема будет решена".
Американо-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в поместье Трампа "Мар-а-Лаго" 6-7 апреля.