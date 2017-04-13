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Глава ЦРУ считает, что ведомство сработало быстро и хорошо по инциденту в Идлибе

Международная панорама
13 апреля, 23:30 дата обновления: 13 апреля, 23:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Майкл Помпео заявил, что разведывательное управление предоставило президенту неопровержимые доказательства ответственности режима Асада за химатаку
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НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Разведывательное сообщество представило президенту США Дональду Трампу неопровержимые доказательства ответственности Дамаска за предполагаемое применение оружия в провинции Идлиб (Сирия). С таким утверждением выступил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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"Мы сработали хорошо и быстро. Не только ЦРУ, но и все разведывательное сообщество США", - сказал он, отвечая на вопросы.

"Нам был брошен вызов. Президент (Дональд Трамп) и его команда поставили перед нами трудную задачу", - рассказал Помпео. По его версии, ЦРУ представило главе государства информацию, которая "не оставляла сомнений в ответственности режима (президента Сирии Башара) Асада за химатаку в Идлибе". "Это было совсем не так, будто президент выслушал меня и спросил, уверен ли я", - указал директор ЦРУ.

В ночь на 7 апреля США по приказу Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак, а также применялись в Алеппо.

Недостоверные версии

Выводы спецслужб США об инциденте в Идлибе отражают действительность, в отличие от заявлений руководства России, заявил Помпео.

"Мы пока не можем раскрыть то, что легло в основу наших заключений. Это всегда в известной степени мудрено, но мы сделали все возможное и надеемся в будущем рассказать нечто большее", - подчеркнул Помпео. Он сослался на фотографии жертв и пострадавших в Идлибе, которые имеются в открытом доступе, и назвал их "отражением реальности".

Он утверждал, что российская сторона выдвинула до семи различных версий происшедшего, каждая из которых, по его словам, не является достоверной. "Я полагаю, что россияне предложили шесть или семь различных версий. Ни одна не дает ответа на поставленные вопросы", - продолжал директор ЦРУ. Он скептически отозвался о наличии оснований доверять Москве в подобных ситуациях, назвав в качестве примеров катастрофу малайзийского Boeing в небе над востоком Украины летом 2014 года и вопрос присутствия российских военнослужащих на юго-востоке Украины.

C точки зрения директора ЦРУ, для руководства России "слово "достоверность" на родной язык не переводится".

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк)
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